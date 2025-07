Javier Alonso denunció una "célula militante" de la policía bonaerense vinculada a La Libertad Avanza

El funcionario detalló que los agentes integraban la División Ecológica de la Policía y que utilizaban instalaciones, equipamiento y recursos del Estado para colaborar con la campaña de Bondarenko. “Encontramos comunicaciones, chats, capturas de pantalla y documentos que revelan tareas proselitistas organizadas. No eran reuniones sociales: respondían a una línea política concreta y estaban organizando cómo reformar la conducción de la Policía desde adentro”, agregó.

De acuerdo a la investigación interna, los efectivos mantenían contacto directo con Bondarenko, quien les habría dado directivas en el marco de encuentros presenciales. En uno de los grupos de mensajería relevados, llamado “Rocket”, se hablaba de tareas específicas, notas dirigidas a intendentes y reuniones con legisladores. “Todo con membrete de LLA. No hay margen para interpretaciones”, remarcó el ministro.

Frente a las críticas del espacio opositor, que denunció una “persecución política”, Alonso defendió la legalidad de la medida: “La Ley Orgánica de la Policía Bonaerense prohíbe expresamente la militancia partidaria dentro de la fuerza. Nadie está sancionado por pensar distinto ni por votar a quien quiera, pero no se puede usar una dependencia policial como base de operaciones de campaña”.

La denuncia ya fue elevada a la Justicia bonaerense. El gobierno provincial pidió que se investigue la posible comisión de delitos vinculados a la utilización indebida de recursos públicos y a una eventual tentativa de injerencia política sobre el funcionamiento institucional de la Policía.

“Actuamos con responsabilidad. No vamos a permitir que se partidice la fuerza ni que se use la estructura estatal para fines electorales. No se trata de un asado entre amigos. Se trata de una organización política clandestina dentro de la Policía”, concluyó Alonso.