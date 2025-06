"Irrisorio": la dura respuesta de ATE al aumento del Gobierno a enfermeros estatales

"Como contrapartida, solicitamos al Poder Ejecutivo que busque alguna manera, a través de ítems estímulo, para resarcir en un 200% de aumento salarial a los trabajadores profesionales de la Salud, que no son médicos”, dijo Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE .

Por otro lado, sostuvo que exigirán "que se devuelva la mayor dedicación que se les recortó arbitrariamente a los Licenciados en Enfermería. Sin dudas, lo relevante de este reclamo radica en incorporar al básico y bonificar esa mayor dedicación. Es decir, que sean reconocidas las 36 horas laborales de los Licenciados en Enfermería, para que esa mayor dedicación, que es parte integral del salario, quede contemplada para futuros aumentos salariales”, plasmó.

Otro rechazo en Administración Central

Con respecto a otras audiencias paritarias que estaban programadas para esta jornada, como es el caso del Régimen 05 de Administración Central, dijo Iranzo que al menos pudieron "analizar algunas cuestiones relacionadas con el impacto del fondo estímulo y cómo se había liquidado, pero todavía tenemos que avanzar en conseguir más respuestas, porque son muchos sectores laborales y hay que ver cómo se ve reflejado en el salario de los trabajadores que los integran”, comentó.

No obstante, advirtió: “Mientras no tengamos las respuestas solicitadas sobre el impacto en todos estos sectores, no podremos dar continuidad a las demás audiencias paritarias, que quedaron postergadas hasta que el Gobierno presente mejoras sustanciales sobre las condiciones laborales y salariales que nuestras bases demandan”.