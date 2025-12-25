Intendentes en rojo: la pelea fiscal con Nación deja a los municipios con menos margen financiero

Los intendentes advierten que la política fiscal de Nación achica la coparticipación y obliga a la Provincia a girar fondos cada vez más condicionados.

La provincia gobernada por Axel Kicillof se encuentra en problemas económicos en el marco de la disputa con Nación.

Según un relevamiento de PPA consultora, los municipios bonaerenses están cada vez más complicados ante el ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional. Detrás de los números en rojo en tierras de Axel Kicillof, se esconde una tensión política y fiscal cada vez más visible con la Casa Rosada.

Aunque en octubre la Provincia de Buenos Aires giró $428.419 millones a los gobiernos locales (un 28,3% más que un año atrás), la inflación interanual del 31,3% volvió a licuar los recursos reales y dejó a los intendentes con menos margen financiero. En términos concretos, las transferencias cayeron un 2,32% en valores reales, un dato que reaviva el reclamo por el impacto del ajuste nacional en las cuentas locales.

En los distritos advierten que el problema no es solo cuánto dinero llega, sino bajo qué condiciones. Del total transferido en octubre, el 76,3% correspondió a coparticipación, pero una porción creciente de los fondos quedó atada a destinos específicos, como el Fondo de Financiamiento Educativo (9,8%) o el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales (4,4%). En la práctica, sostienen los intendentes, la política fiscal de Nación reduce la masa de recursos de libre disponibilidad y obliga a la Provincia a distribuir fondos cada vez más condicionados.

La disputa entre los intendentes y el Gobierno La disputa se profundiza al mirar el acumulado del año. Entre enero y octubre de 2025, las transferencias alcanzaron los $3,78 billones, pero medidas a precios constantes muestran una trayectoria descendente: $4,37 billones en 2023, $4,16 billones en 2024 y $4,13 billones en 2025. Esto implica que los municipios cuentan hoy con $28.555 millones menos que el año pasado, una caída que los jefes comunales atribuyen directamente al esquema de ajuste y recentralización fiscal impulsado desde el Gobierno nacional.

La coparticipación bruta, el principal recurso de libre uso para los municipios, ya es 6,8% menor que en 2023, mientras que los fondos con afectación específica crecieron con fuerza. El Fondo de Financiamiento Educativo, por ejemplo, aumentó un 57,5% interanual, pero no puede destinarse a gastos generales. A esto se suma que en 2025 no se implementó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, que en 2024 había aportado $135.549 millones sin condicionamientos. Para los intendentes, el mensaje es claro: Nación ajusta, la Provincia administra la escasez y los municipios absorben el costo político.