Impulsan un proyecto para asistir económicamente a los estudiantes que representen a Mendoza

La iniciativa contempla cubrir gastos de alumnos de instituciones públicas que hayan sido seleccionados para representar a sus escuelas o a Mendoza en eventos educativos, científicos, tecnológicos, culturales o deportivos.

El proyecto busca cubrir los costos de alojamiento y traslado de los estudiantes que representen a Mendoza.

El diputado provincial Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley enfocado en asistir económicamente a estudiantes mendocinos de colegios públicos que hayan sido seleccionados para representar a su institución o a la provincia en una competencia provincial, nacional o internacional y que no cuenten con el dinero para afrontar los gastos.

“El proyecto es muy concreto. Si un estudiante de una escuela pública primaria o secundaria de Mendoza fue formalmente seleccionado para representar a su institución o a la Provincia en una competencia, olimpíada, feria, congreso, intercambio o actividad científica, tecnológica, deportiva o cultural, podrá solicitar ayuda económica”, señaló en su cuenta de X el diputado kirchnerista.

La intención del proyecto es que el Estado pueda afrontar parte de los gastos en traslado y alojamiento para aquellos estudiantes que obtuvieron la posibilidad de competir y que no cuentan con los medios suficientes para hacerlo: “No estamos hablando de regalar viajes. Estamos hablando de ayudar a alguien que ya se ganó su lugar”, manifestó.

Un chico mendocino gana una olimpíada, clasifica a una competencia de robótica, a una feria de ciencias, a un encuentro cultural o deportivo. Se gana el derecho de representar a Mendoza.

Y después aparece una pregunta absurda: ¿Su familia puede pagar el pasaje y el alojamiento?… pic.twitter.com/A3sjT6CdC5 — Lucas ilardo (@lucasilardo) September 3, 2026 Qué dice el proyecto La iniciativa crea el “Programa Provincial Acompaña Mendoza”, al cual podrán acceder estudiantes de nivel primario o secundario con residencia en Mendoza, asistan a un colegio público y que hayan sido formalmente seleccionados para representar a su institución o a la provincia en eventos provinciales, nacionales o internacionales.

La asistencia se otorgaría para cubrir la totalidad o parte del traslado y el alojamiento y podrán ser percibidas por el beneficiario (o su representante legal), la institución educativa a la que represente o alguna entidad sin fin de lucro vinculada a la escuela, como una cooperadora.