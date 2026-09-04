Impulsan un proyecto para asistir económicamente a los estudiantes que representen a Mendoza
La iniciativa contempla cubrir gastos de alumnos de instituciones públicas que hayan sido seleccionados para representar a sus escuelas o a Mendoza en eventos educativos, científicos, tecnológicos, culturales o deportivos.
El diputado provincial Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley enfocado en asistir económicamente a estudiantes mendocinos de colegios públicos que hayan sido seleccionados para representar a su institución o a la provincia en una competencia provincial, nacional o internacional y que no cuenten con el dinero para afrontar los gastos.
“El proyecto es muy concreto. Si un estudiante de una escuela pública primaria o secundaria de Mendoza fue formalmente seleccionado para representar a su institución o a la Provincia en una competencia, olimpíada, feria, congreso, intercambio o actividad científica, tecnológica, deportiva o cultural, podrá solicitar ayuda económica”, señaló en su cuenta de X el diputado kirchnerista.
La intención del proyecto es que el Estado pueda afrontar parte de los gastos en traslado y alojamiento para aquellos estudiantes que obtuvieron la posibilidad de competir y que no cuentan con los medios suficientes para hacerlo: “No estamos hablando de regalar viajes. Estamos hablando de ayudar a alguien que ya se ganó su lugar”, manifestó.
Qué dice el proyecto
La iniciativa crea el “Programa Provincial Acompaña Mendoza”, al cual podrán acceder estudiantes de nivel primario o secundario con residencia en Mendoza, asistan a un colegio público y que hayan sido formalmente seleccionados para representar a su institución o a la provincia en eventos provinciales, nacionales o internacionales.
La asistencia se otorgaría para cubrir la totalidad o parte del traslado y el alojamiento y podrán ser percibidas por el beneficiario (o su representante legal), la institución educativa a la que represente o alguna entidad sin fin de lucro vinculada a la escuela, como una cooperadora.
A su vez, la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE en este caso) deberá evaluar los criterios como la instancia alcanzada, la relevancia del evento, la situación socioeconómica del estudiante y las condiciones de acceso en cada uno de los departamentos. El proyecto también obliga al beneficiario de la asistencia a realizar una rendición de los fondos con documentación respaldatoria de los gastos realizados.
“El proyecto obliga a establecer criterios públicos y transparentes para decidir las ayudas: mérito de la selección, importancia de la actividad, situación económica de la familia y también igualdad territorial, para que vivir lejos del Gran Mendoza no sea otra desventaja”, señaló Ilardo, expectante del tratamiento del proyecto: “Acompañar el talento mendocino no debería tener color político”, concluyó.
La posibilidad del acompañamiento privado
Finalmente, el proyecto deja abierta la puerta a que el Estado celebre convenios con universidades, empresas, fundaciones y otras entidades públicas y privadas para complementar los recursos destinados al programa.
La norma abre la puerta a la posibilidad de celebrar convenios de patrocinio con empresas privadas, cámaras empresariales, fundaciones y otras organizaciones, teniendo los aportes carácter de voluntarios y exclusivos para el programa.