Humo en Casa Rosada: principio de incendio, bomberos y evacuación a Santiago Caputo

Bomberos de la Policía Federal ingresaron a la Casa Rosada este viernes luego de que se dispararan alarmas por un principio de incendio que obligó a evacuar al asesor presidencial Santiago Caputo . Se trató de un cortocircuito en un tablero eléctrico cerca de una de las cocinas de Balcarce 50.

El silencio habitual de los pasillos del Palacio de Gobierno se vio interrumpido alrededor de las 18.15, cuando los trabajadores de Casa Rosada percibieron una fuerte presencia de humo y advirtieron el inicio de un incendio.

Según explicaron periodistas acreditados en el lugar, la humareda alcanzó el Salón Martín Fierro, en el primer piso de Balcarce 50, donde tienen sus oficinas el asesor presidencial Santiago Caputo, el vocero Manuel Adorni y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola.

El consultor, que se encontraba en plena reunión con titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, debió abandonar inmediatamente el área junto con su invitado y su equipo, entre ellos el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, su asistente y mano derecha, Macarena Alifraco, y el asesor Lucas 'Sagaz' Luna.

A modo de precaución, también fueron evacuados los despachos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el salón comedor, y el despacho del presidente, que había decidido no venir este viernes a la Casa Rosada para descansar en la Quinta de Olivos luego de su gira por Nueva York.

Según pudo saber este medio, no hubo ningún herido y la situación fue controlada rápidamente. El origen del incendio habría sido un cortocircuito en un tablero eléctrico de una de las cocinas del primer piso de Balcarce 50.