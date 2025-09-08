Hugo Passlacqua tras la derrota de Javier Milei: "Hay una fuerte petición de más federalismo"
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, vinculó el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires con un reclamo nacional por mayor federalismo y cercanía con la ciudadanía, y felicitó a los bonaerenses por su participación electoral.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se refirió a las elecciones legislativas celebradas en la provincia de Buenos Aires y destacó que cada instancia electoral en las provincias refleja un reclamo creciente de mayor federalismo y cercanía con los problemas de la ciudadanía.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el mandatario misionero sostuvo: "Cada elección provincial viene siendo una fuerte petición de más federalismo y de más cercanía con los problemas concretos del ciudadano de a pie. Las decisiones que en este sentido los provincianos han tomado en los últimos meses seguramente serán escuchados con serenidad por el poder central. Bregamos por eso".
Te Podría Interesar
Además, Hugo Passalacqua felicitó a los bonaerenses por su participación en la jornada electoral y subrayó el valor del compromiso cívico de la ciudadanía: "Felicito a la ciudadanía bonaerense por su compromiso cívico", concluyó.
Las declaraciones del gobernador misionero fueron realizadas luego de conocerse el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses, por más de 13 puntos de diferencia respecto a La Libertad Avanza.