HECHOS cerró su campaña en Pergamino: "No más peleas por ver quién es más corrupto"

El espacio HECHOS le dio cierre a la campaña de cara a las elecciones bonaerenses del domingo próximo con un acto encabezado por Manuel Passaglia , quien apuntó tanto contra el kirchnerismo como contra La Libertad Avanza : “No hay que conformarse con los que se viven peleando por quién es más corrupto”.

“Somos un espacio que eligió un camino largo y difícil, pero es el necesario: el camino de cambiarle la vida de verdad a nuestros vecinos. Somos los únicos que tenemos resultados para mostrar y eso nos da credibilidad”, expresó Passaglia en el acto realizado en Pergamino junto al intendente de la localidad, Javier Martínez, y el de Rojas, Román Bouvier.

El cierre de campaña contó con la participación de toda la lista de Hechos, sus familiares, y la “mascota” del espacio, La Pantera Rosa, que acompañó a Manuel Passaglia y su equipo en las recorridas por todas las localidades de la Segunda Sección Electoral.

“Miren qué distintos somos: algunos cierran su campaña con operativos de seguridad y barras, mientras nosotros festejamos con la Pantera Rosa y nuestros hijos”, señaló en comparación con el acto realizado por La Libertad Avanza .

El líder de HECHOS afirmó que Hechos va a “renovar la política de la Provincia porque el kirchnerismo y los libertarios fracasaron” y son “los culpables de esta realidad que tienen los bonaerenses, a pesar de que la Provincia puede dar mucho más”.

Manuel Passaglia

“Nosotros no tenemos nada que ver con los chantas de la política que dicen que tienen todas las soluciones y después no hacen nada. Nosotros somos HECHOS, somos resultados concretos, somos los que ponemos la cara. Somos los únicos que fuimos a todos los barrios del norte de la Provincia a hablar con los vecinos de sus problemas”, indicó.

Por su parte, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, señaló: “Queremos salir de esa política que discute blanco o negro echándose la culpa unos a otros y realizando promesas incumplidas. Acá estamos refundando la política porque estamos en condiciones de hacer que las promesas se cumplan”.

“Tenemos buenos ejemplos de que las cosas pueden realizarse, como los municipios de San Nicolás, Pergamino y Rojas. Queremos transmitirles a nuestros vecinos que todos necesitamos reconstituir la política y tener un mejor nivel de vida. En el resto de las ciudades también es posible”, concluyó.