Habló Cristina y aseguró que el 10 de diciembre volverán a ser gobierno

Ante la imposibilidad de estar presente por no hallar vuelos para volver a Buenos Aires luego de votar, Cristina Fernández de Kirchner grabó un mensaje desde Río Gallegos, que fue proyectado en el bunker de Frente de Todos.

En la intimidad de su hogar, y hablando hacia la cámara, la Senadora se alegró por los primeros datos del escrutinio recibidos, y confirmó la victoria.

"Los números que estamos teniendo nos hace ponernos muy contentos y optimistas. Esto no se trata de un partido de fútbol, nos pone contentos porque todos comprenden que las cosas deben cambiar porque así como estamos no estamos bien, no estamos viviendo bien ni tranquilos", señaló. Además aseguró que los argentinos "en gran parte hemos dejado de ser felices, son demasiado grandes las dificultades".

Entre otras cosas, contó que al momento de filmar este mensaje acababa de hablar con Anabel Fernández Sagasti, "la candidata de la provincia de Mendoza, y nos dice que hemos ganado, al igual que muchos candidatos a gobernadores de otras provincias. Esto nos pone muy optimistas y felices".

La ex presidenta también pidió con vehemencia al presidente de la Nación, a la gobernadora de Buenos Aires, al ministro del interior, que comuniquen los datos oficiales del recuento de votos.

"Todos recordarán aquella noche del 2015, en donde en un bunker se bailó festejando un triunfo en la provincia de Buenos Aires que no había sido tal. Debimos esperar muchos días para que después, con el escrutinio definitivo, reconocieran que habían perdido", recordó.

"Hoy los números no son de medio punto más, ni de uno, dos, tres, cuatro o cinco. Que esta noche se conozcan los números verdaderos. Este pedido no es por nosotros, sino por todos los argentinos. Los argentinos tienen derecho a conocer y saber cuál es la voluntad popular cualquiera haya sido su voto", siguió Fernández de Kirchner. "Pido que procuren que se conozca esta misma noche el número verdadero", reafirmó.

"Quiero decirles que estamos absolutamente conscientes del difícil momento que está atravesando el país: se que no les alcanza para llegar a fin de mes, que no tienen dinero ni trabajo. Sabemos que tenemos que llegar a todos y a todas: a los que nos votaron y a los que no. Afrontaremos esta nueva etapa con responsabilidad, y espero que el 10 de diciembre signifique un encuentro y un reencuentro para todo el pueblo argentino", dijo Cristina con voz tranquila y sin expresiones de arrebato.

"La voz de las urnas debemos escucharla todos, para intentar una vez más que la Argentina vuelva a ser una sociedad feliz, más tranquila", cerró.