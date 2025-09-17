Guillermo Francos pone la manos en el fuego por Javier Milei y aseguró que "no hubo corrupción en el Gobierno"

Un día después de la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 y en la previa a la Marcha Federal, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , salió a defender al Gobierno de Javier Milei tras el escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) . En declaraciones al streaming de BorderPeriodismo, aseguró: "No hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción".

La intervención de Guillermo Francos se dio el mismo día en que se levantó el secreto de sumario en la causa que involucra al exfuncionario Diego Spagnuolo . Según destacó el ministro, hasta el momento lo único que existe en el expediente son "audios de un señor que dice frente a alguien que pasa esto".

"¿Esos hechos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio, ha especulado de alguna manera, ha buscado más influencia? La verdad que no sabemos. ¿Hay alguna prueba? La Justicia, en estos allanamientos que hizo tan rápido, ¿encontró algo? No tenemos ni idea, pero estamos seguros de que no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción", remarcó Francos.

Ante el escándalo por las grabaciones, en las que se menciona a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, abrió un frente de conflicto dentro del oficialismo en plena campaña para las elecciones bonaerenses. Desde Casa Rosada sostienen que se trata de una maniobra política.

"Creo que fue una operación generada para golpear al Gobierno. Yo creo en el Presidente", subrayó Francos, intentando cerrar filas en torno a Milei.

En la previa a la Marcha Federal el Gobierno la ve difícil en el Congreso

El jefe de Gabinete también se refirió a la sesión prevista en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará insistir con las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, vetadas por el Presidente.

Guillermo Francos en Diputados Archivo

Guillermo Francos advirtió que será una jornada complicada: "El Congreso está compuesto por políticos que están próximos a una elección que consideran muy importante, entonces van a hacer lo posible por generarle daño al Gobierno, sin pensar que es generarle daño al país".

Aunque se mostró expectante respecto a que el oficialismo logre impedir que avancen las iniciativas opositoras, admitió que el panorama no es favorable: "No estoy seguro de que podamos lograrlo".