La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia ordenó la reincorporación en la Legislatura de dos personas del riñón del ex vicegobernador Carlos Ciurca. Se trata de su antiguo secretario privado, Ariel Persia, y la hermana de su esposa, María Lourdes Valverde. Ambos habían sido dados de baja por la gestión de Laura Montero, pero los jueces Mario Adaro y Omar Palermo determinaron que ambos deben ser reincorporados. El fallo tuvo voto en disidencia de José Valerio.

En concreto, Persia y Valverde fueron nombrados en planta permanente a inicios del 2015. Sin embargo, reservaron ese cargo y continuaron ejerciendo sus funciones de directores y recién durante el cambio de gestión empezaron a desempeñarse como empleados de planta. En marzo del 2016, la vicegobernadora Laura Montero entendió que no eran idóneos para el cargo y que existían vicios en sus designaciones, por lo que entendió que estaba en condiciones de revocar las resoluciones mediante las cuales los habían designado en planta.

Según el secretario Legal y Técnico de la Cámara de Senadores, Pedro Mosso, uno de los argumentos para dar de baja los nombramientos fue que aún no pasaban los cuatro meses de prestación del servicio necesarios para que la designación quede firme. Es decir, que estaban en periodo de prueba y podían revocarse. Además, agregaba que existieron vicios administrativos como por ejemplo que el pase a planta se haya dado en el máximo del escalafón y no en una clase inicial como correspondía.

"El nombramiento de Valverde, en una de las clases más altas del escalafón de empleados de la Cámara, y sin concurso previo, viola el derecho a la igualdad de los demás empleados y afecta gravemente el derecho a la carrera de los mismos", aducían desde la gestión actual.

Incluso, agregaban que la designación de Valverde en clase 012, con reserva de puesto hasta tanto dure su designación como Asesor de Vicegobernación, "permite concluir la nula necesidad de su nombramiento en planta de personal permanente".

Pero para los jueces Adaro y Palermo, los argumentos no eran suficientes para revocar las resoluciones en las cuales se designaba a ambos "ciurquistas" en planta legislativa. Los magistrados comparten la postura del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien en su dictamen señaló que no existen motivos para dar de baja a ambos empleados. En concreto, que no se argumenta por qué no los consideran idóneos para el cargo.

Simón sostenía que no están claras "cuales serían las condiciones que la agente no cumple, así como tampoco cuáles eran las pautas de gestión propuestas y no alcanzadas por la misma".

Para Adaro y Palermo la revocación del nombramiento es irregular "por falta de motivación adecuada y arbitrariedad; puesto que no existe en la causa ningún elemento de prueba que permita tener por acreditado cuál habría sido el real motivo por el cual se dejó sin efecto la designación de la señora Valverde". Lo mismo en el caso de Persia.

En 2015 Francisco Pérez y Carlos Ciurca le dieron a Persia las llaves de una vivienda del IPV.

Pero la postura de sus colegas no fue compartida por José Valerio, quien al expresarse respecto a estos nombramientos dijo que presentan irregularidades. Sobre el caso Valverde dijo que "la designación de la actora, de ingreso a la planta permanente de la Legislatura, en un cargo clase 12 presenta irregularidades evidentes puesto que contravino expresas disposiciones normativas de origen convencional, tal como la que indica que el ingreso a la planta permanente se debe hacer en un cargo inicial y previa acreditación de idoneidad mediante el cumplimiento del procedimiento de selección pertinente".

La postura que se impuso en el máximo tribunal es la expresada por Mario Adaro respecto a que la invocación de vicios en la voluntad y objeto del nombramiento no son suficiente argumento para revocar un acto estable sin que existan causas puntuales que justifiquen la anulación de del pase a planta.

En conclusión, la Corte ratificó que Valverde debe reincorporarse en su puesto con clase 12 y que Persia queda ratificado en el cargo clase 13 que desempeña. Curiosamente, ante casos similares la Sala I integrada por Pedro Llorente, Dalmiro Garay y Julio Gomez resolvió en forma contraria.

Otra "ciurquista" cerca de la Legislatura

Paralelamente, otra persona estrechamente relacionada al exvicegobernador está cerca de llegar a la Casa de las Leyes. Se trata de Verónica Valverde, la esposa del dirigente lasherino y hermana de María Lourdes.

Valverde es precandidata a diputada provincial en la lista de Anabel Fernández Sagasti y según las encuestas tiene muchas posibilidades de quedar en un lugar entrable en las listas de cara a las elecciones generales.