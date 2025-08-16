Fuerza Patria Chaco: Capitanich encabezará la lista de senadores y pide vencer el "escepticismo electoral".

Fuerza Patria Chaco, la coalición que representa al Partido Justicialista (PJ) en la provincia, confirmó este sábado, en el marco de un Congreso Provincial, sus candidatos para las elecciones nacionales legislativas del próximo 26 de octubre. En un acto de unidad, el exgobernador Jorge Capitanich fue designado por unanimidad para encabezar la lista de candidatos a senadores nacionales, en un movimiento que busca capitalizar su figura de peso político y su trayectoria en la provincia.

La lista de senadores que liderará Capitanich estará conformada por figuras de peso local, incluyendo a la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, en segundo lugar, seguida por el diputado provincial Rodrigo Ocampo y la especialista en Educación, María Laura Zacarías. Por su parte, la nómina de candidatos a diputados nacionales estará encabezada por Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas. A él lo acompañarán la dirigente de la juventud Julieta Campo, el jefe comunal de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García, y la exconcejala Luisina Lita. La lista se completa con Juan Manuel Pedrini, Patricia Lezcano y Héctor Pruncini como candidatos suplentes.

Durante el Congreso, el presidente del PJ provincial, Jorge Capitanich, emitió un mensaje de unidad y movilización, apelando a la militancia y a la ciudadanía. "Estamos juntos y por eso estamos unidos, porque creemos en la unidad para construir la victoria", aseguró, y agregó que "con aciertos y errores, el peronismo siempre defiende al pueblo y a los trabajadores". El exgobernador hizo un llamado a “vencer el escepticismo electoral”, un fenómeno que, según él, afecta a la participación en las urnas y favorece a los sectores opositores.