Axel Kicillof llamó a "ponerle un freno al ajuste de Javier Milei en las urnas"
En un acto de gestión, Axel Kicillof volvió a pedir el voto para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires como alternativa frente al ajuste de Javier Milei.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a manifestarse este viernes en clave electoral rumbo a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y aseguró que hay que “frenar en las urnas” el “ajuste” de Javier Milei.
En el marco de la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud en Pehuajó, el mandatario provincial afirmó: “Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados”.
En esa línea, Kicillof volvió a llamar a ponerle un freno al gobierno libertario a través de la elección de la boleta de Fuerza Patria, la alianza peronista.
“El 7 de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas: la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso y también para defender todas las transformaciones que estamos llevando adelante en la Provincia”, destacó Kicillof.
Axel Kicillof volvió confrontar a Javier Milei por los recursos provinciales
Kicillof volvió a poner el foco de la campaña en la disputa de recursos. En el acto, denunció la quita de recursos a las provincias por parte del Ejecutivo nacional y la paralización de la obra pública.
“Lo único que siempre ha hecho el gobierno nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”, criticó Kicillof, y contrastó: “Nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”.
El gobernador estuvo acompañado del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y el titular de Seguridad, Javier Alonso, con quien entregó patrulleros. Además le dio su respaldo el intendente local peronista, Pablo Zurro.