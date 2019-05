Frigerio no descarta incluir al kirchnerismo en el acuerdo con el PJ

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó anoche que se mantuvieron desde el gobierno "conversaciones con un sector de la dirigencia de la oposición que ha venido mostrando en declaraciones públicas y privadas las ganas de contribuir a la gobernabilidad y que la Argentina pueda superar este momento complejo por cuestiones económicas y por cuestiones políticas".

El funcionario no descartó además incluir al kirchnerismo en el acuerdo. Cuando le consultaron al titular de Interior si descartaba la presencia de integrantes de esa agrupación, con quienes aún no se reunieron, Frigerio no lo desechó. Incluso, lo alentó. "Ojalá no se quede nadie afuera. Cuanto más generalizado sea el acuerdo con los dirigentes políticos, mayor será el impacto para la gente", definió.

Frigerio se refirió a la propuesta del gobierno a los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal, conformado por peronistas no kirchneristas, con quienes avanza en un acuerdo para negociar un conjunto de políticas públicas, como el equilibrio fiscal y el cumplimiento de los pagos con los acreedores de la Argentina, después del recambio presidencial del próximo 10 de diciembre.

Al explicar los motivos del acercamiento, el ministro destacó en una entrevista al canal Todo Noticias que el senador nacional Miguel Ángel Pichetto "planteó en Estados Unidos que la Argentina va a honrar sus compromisos y también va a defender la seguridad jurídica y los derechos adquiridos", lo que entendió como "un compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas y con muchas cuestiones que nosotros creemos que tienen que ser básicas".

"Lo mismo ha hecho (Juan Manuel) Urtubey y me consta que también Roberto Lavagna y Sergio Massa cuando son consultados por los fondos de inversión y plantean cuestiones con mucha responsabilidad en términos del país", agregó.

En ese sentido, aseguró que "las conversaciones con la oposición recién empiezan", y sostuvo que "es meritorio que en esta coyuntura podamos dejar de lado los intereses particulares y pensar en los intereses del país, que necesita mostrarle al mundo que gane quien gane la mayor parte de la dirigencia acuerda cuestiones básicas en las cuáles no hay discusión".

En tren de ese diálogo, dijo, "ojalá el kirchnerismo no se quede afuera y que nadie se quede afuera, porque cuanto más generalizado sea el acuerdo mayor va a ser el impacto positivo para la gente".

"No mezclamos éstos diálogos con lo electoral. Coincido con esa visión de que Argentina necesita más dialogo. Este es el gobierno que más vocación de diálogo ha tenido en la Argentina. Por vocación y responsabilidad. La Argentina necesita de acuerdos y hacerlos más formales, de cara a la sociedad y al mundo", finalizó.