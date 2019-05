Frigerio afirma que "es muy importante ponerse de acuerdo en las prioridades del país"

En referencia a la propuesta oficial sobre 10 puntos básicos para establecer políticas luego de las elecciones de octubre, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó hoy la importancia de que los distintos sectores políticos lleguen a un "acuerdo" sobre las "prioridades que necesita la Argentina", e.

"Es muy importante ponerse de acuerdo en las prioridades en la Argentina", remarcó el funcionario en declaraciones a FM Metro.

El titular de la cartera política añadió que en ese marco "uno también discute qué cosas no son prioritarias" a fin de "gastar lo que se ingresa en las arcas públicas y no seguir viviendo de prestado".

Frigerio apuntó que "se trata de un debate" que también se puede incorporar a "la discusión del Presupuesto del año que viene".

Recordó los avances en el Presupuesto del año pasado, y destacó que requirió mucha "energía" llegar a una acuerdo, al tiempo que planteó la necesidad de alcanzar "un Presupuesto superavitario".

Por otra parte, consultado sobre la opinión del ex ministro de Economía Roberto Lavagna respecto del acuerdo al que convocó el presidente Mauricio Macri, Frigerio sostuvo: "No creo que él haya planteado que no está en línea con esto de que Argentina no puede cumplir con sus compromisos".

"Ahora, si considera que hay que negociar mejores condiciones, será una posibilidad que, por ahí, se tenga de la mano de él en el Gobierno", sostuvo en referencia a Lavagna que, si bien aún no anunció su precandidatura, ya es considerado postulante a la Presidencia de cara a los comicios de octubre.

Frigerio estimó, no obstante, que "no" cree que el planteo tenga que ver con la propuesta que se ha hecho, "que tiende a mostrar que Argentina es un país serio".