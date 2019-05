Con críticas a Macri, Cobos celebró el llamado al acuerdo

El ex vicepresidente de la Nación Julio Cobos dijo que la convocatoria del gobierno a diversos sectores para acordar puntos básicos "llega un poco tarde" pero igualmente rescató que "no es tarde para acordar políticas de Estado".

Cobos, que acompañó a Cristina Fernández en su primer mandato al frente del Poder Ejecutivo, señaló además que "preocupa el regreso" eventual de la senadora nacional a la primera magistratura.

Sobre la convocatoria del presidente Mauricio Macri, el senador mendocino indicó que "creo que llega un poco tarde pero no es tarde para acordar políticas de Estado", y en ese sentido señaló que deben participar "todos los sectores políticos, económicos y del trabajo y aunque (el consenso) sean tres puntos, bienvenido".

"Unos dicen que llega tarde, otros dicen que es electoralista, otros que es puro marketing, pero el Gobierno está buscando consenso para una estabilidad", resaltó Cobos en una entrevista televisiva citada por la agencia Télam.

El dirigente radical planteó que "preocupa" una posible "nueva Constitución", como plantean algunos sectores kirchneristas, pero resaltó que antes "preocupa el regreso" de la ex presidenta al poder.

También cuestionó la posibilidad de que se haga un operativo especial el jueves en torno a la Feria del Libro, cuando la ex presidenta presentará su libro "Sinceramente". Pero advirtió además que "mucho de lo que va a suceder es en función de la difusión, la importancia que se le ha dado" al libro.

Cobos recordó que "he ido un montón de veces" a la Feria y que presentó "dos libros, en un hotel, sin estos requisitos", pero "conociendo a la señora ex Presidenta estas cosas generan un halo de grandeza en virtud de todo lo que se dijo en la prensa. Si el libro hubiera pasado desapercibido no pasarían estas cosas".

El dirigente radical mendocino fue vicepresidente de Cristina Fernández en el período 2007-2011, pero si bien cumplió el mandato completo, su relación con la entonces jefa de Estado y su marido y antecesor, Néstor Kirchner, se quebró cuando votó en contra de las retenciones que pretendía imponer el kirchnerismo.