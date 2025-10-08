Finalizó la audiencia en la Junta Electoral Nacional: el Gobierno aseguró que tiene 15 mil millones de pesos disponibles para la reimpresión

Live Blog Post

Desde la fuerza Nuevo Buenos Aires explican que se trata de "una cuestión interna de LLA"

Santiago Cúneo, el apoderado y candidato a diputado nacional por Nuevo Buenos Aires argumentó en su exposición que este debate se trata de una cuestión interna de una de las fuerzas que competirá el próximo 26 de octubre.

En su argumento, Cúneo remarcó que el exprimer candidato de La Libertad Avanza en PBA, José Luis Espert, "no tiene ninguna inhibición para participar de la elección. No ha sido imputado, hasta ayer, ni siquiera en alguna causa".

Sobre esto, insistió en que la renuncia de Espert se trata de una cuestión interna de La Libertad Avanza.