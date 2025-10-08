Presenta:
La Junta Electoral
Finalizó la audiencia en la Junta Electoral Nacional: el Gobierno aseguró que tiene 15 mil millones de pesos disponibles para la reimpresión

Una audiencia clave se desarrolla en La Plata para determinar el futuro de las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires, sacudida por la reciente renuncia de José Luis Espert en la de La Libertad Avanza.

Finalizó la audiencia en la Junta Electoral: el Gobierno aguarda la decisión

Tras la exposición de cada apoderado de las distintas fuerza políticas participantes, el Gobierno espera por una decisión positiva ya que prevé que se trata de un procedimiento factible.

Según informó el Juez Federal, Alejo Ramos Padilla el fallo se conocerá en las próximas horas.

Desde la fuerza Nuevo Buenos Aires explican que se trata de "una cuestión interna de LLA"

Santiago Cúneo, el apoderado y candidato a diputado nacional por Nuevo Buenos Aires argumentó en su exposición que este debate se trata de una cuestión interna de una de las fuerzas que competirá el próximo 26 de octubre.

En su argumento, Cúneo remarcó que el exprimer candidato de La Libertad Avanza en PBA, José Luis Espert, "no tiene ninguna inhibición para participar de la elección. No ha sido imputado, hasta ayer, ni siquiera en alguna causa".

Sobre esto, insistió en que la renuncia de Espert se trata de una cuestión interna de La Libertad Avanza.

El Gobierno ve absolutamente factible la reimpresión de boletas

El ministro del Interior, Lisandro Catalán aseguró a la salida de la audiencia que desde el Gobierno ven factible la aprobación de la reimpresión de las BUP para la provincia de Buenos Aires.

Lisandro Catalán

Catalán, sin embargo, argumenta que se espera la determinación de la Justicia. Desde el Gobierno informaron que la audiencia fue respetuosa y positiva para el proceso electoral.

El partido Provincias Unidas se negó al pedido de La Libertad Avanza

Guillermo Cano, el apoderado del partido Provincia Unidas aseguró que el espacio político se opone a la reimpresión de las boletas.

Sobre el pedido de La Libertad Avanza, cano expresó que este debate fuera de plazos "es una cuestión que aleja a lo que se tendría que buscar realmente".

El apoderado de Fuerza Patria se opone a la reimpresión de boletas

Eduardo López, apoderado de Fuerza Patria aseguró que "no le encuentra sentido a la reimpresión de boletas". Sobre esto argumentó que "la ciudadanía ya tiene decidido el voto y eso no va a cambiar la decisión de tomada".

El ministro del Interior aseguró que hay 15 mil millones de pesos disponibles para la reimpresión de boletas

Lisandro Catalán

El ministro del Interior, Lisandro Catalán aseguró que "en la caja del ministerio hay disponible 15 mil millones de pesos" para la reimpresión de las boletas bonaerenses.

El enviado por La Libertad Avanza explicó que la suma de dinero será utilizada para la reimpresión de las BUP si así lo decide la Junta Electoral o de lo contrario será devuelto a Hacienda una vez finalizado el proceso eleccionario.

La Secretaría Electoral aseguró que "no dan los tiempos para el control de boletas" en caso de una reimpresión

La Secretaría de la Junta Electoral bonaerense aseguró en la audiencia que en caso de una reimpresión de boletas "se debe reimprimir una gran cantidad de lotes". Ante esto argumentaron sobre una "falta de recursos y tiempo" para llevar a cabo el procedimiento.

audiencia junta electoral

La Junta Electoral explicó el proceso de repartos de boletas: "Se empieza a entregar las boletas por la Séptima Sección electoral que es la más alejada y se siguen entregando los lotes en base a la distancia de cada Sección Electoral".

Los referentes de cada espacio político están en la audiencia a la espera de su exposición

audiencia junta electoral
audiencia junta electoral
audiencia junta electoral
El ministro del Interior reveló cuánto costaría la reimpresión de boletas

En la pelea de La Libertad Avanza por sacar la foto de José Luis Espert de su boleta, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, expuso: "Me parece importante que todos los actores tengamos en claro la factibilidad técnica de la reimpresión".

En ese sentido, comentó que el costo sería de $12.169.655.000. Tras esto, la directora nacional electoral Luz Landívar aseguró: "En caso de reimprimirse el precio de cada una de las boletas se mantendría. Contamos con la partida presupuestaria para afrontar este gasto porque hemos logrado tener ahorros en otros rubros".

"También se podrían reimprimir los afiches con las fotos de todos los candidatos que participan en la elección, son 40 mil", agregó.

La postura del juez Ramos Padilla

En el caso del Juez Federal N°1, expresó: "Nuestra preocupación es que el 26 de octubre la ciudadanía pueda expresar su voto. Y que el instrumento de votación esté en las mesas para que los 14 millones de personas empadronadas puedan emitir su voto".

"La provincia de Buenos Aires alcanza el 40 por ciento del padrón, se despliegan 40 mil mesas. Y la impresión de la boleta única tardó 15 días. Para analizar el petitorio de La Libertad Avanza es importante considerar que no afecte el derecho del ciudadano de expresar su voto. Se analizará la cuestión técnica, eventualmente los gastos y la cuestión procesal", agregó.

Comenzó la audiencia

El debate arrancó con un peso institucional significativo. La mesa está presidida por figuras de alto calibre: el Juez Federal N°1, Alejo Ramos Padilla; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan; y el camarista federal Jorge Di Lorenzo.

A la deliberación se sumó el ministro del Interior, Lisandro Catán, junto a los apoderados de las 15 agrupaciones que competirán en el distrito en los comicios nacionales del 26 de octubre. La decisión que surja de esta audiencia no solo impactará en el diseño de la herramienta electoral, sino que también definirá la operativa final para millones de votantes.

