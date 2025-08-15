Fentanilo: Mario Lugones afirmó que "Furfaro y esa banda de delincuentes estaban relacionados con la política"

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones , salió a pronunciarse sobre el escándalo del fentanilo contaminado y apuntó contra Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma. “Estaba relacionado con la política”, lanzó.

En diálogo con Infobae, el funcionario de Javier Milei, que hasta ahora se había mantenido al margen de la polémica, dijo que durante su gestión “fue la primera vez que se le puso un freno a estos delincuentes”.

“Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política. Si no explicame cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones, cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política”, señaló el ministro, en consonancia con la postura expuesta ayer por el propio presidente.

En ese marco, preguntó: “¿No llama la atención que el gobierno de Alberto Fernández se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles allá?”.

El ministro también remarcó que “en los últimos años no se investigó a estos laboratorios” y hubo “muchos llamados de atención que no se efectivizaron”. Por eso, sacó pecho y afirmó: “Durante nuestra gestión fue la primera vez que se le puso un stop a estos delincuentes”.

Las medidas del Ministerio de Salud sobre el fentanilo contaminado

Hasta el momento se atribuyen 96 muertes al uso de fentanilo contaminado -con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii- elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

Ante la tragedia, Lugones anunció que inició un sumario en el interno Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para determinar responsabilidades. “Si alguna personas está comprometida, ese mismo día se va”, advirtió.

En ese marco, el ministro aseguró que puede haber otros laboratorios que funcionen en condiciones irregulares al igual que HLB Pharma, por lo que la ANMAT continúa con las inspecciones para evitar riesgos.