Falló la remake de Juntos por el Cambio y se dispersa el voto porteño

La idea de conformar un frente o alianza electoral que reuniera a los que fueron integrantes de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires , arrancó casi junto con el resultado de las elecciones del pasado 18 de mayo. Sin embargo, después de casi tres meses de conversaciones no se logró.

Los comicios de mayo se realizaron para definir bancas locales. Distintos actores políticos de la geografía porteña comenzaron a pensar en un combo de agrupaciones que transitara por lo que definen como la avenida del medio o el voto de centro que señalaron como "ni ni", ni mileístas ni kirchneristas y que ocupara el espacio que deja en PRO en grilla.

En ese caso la definición del PRO era clave pero el partido del Jefe de Gobierno porteño optó por un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA). Fue el primer golpe para quienes, dentro del PRO apuntaban a una lista propia y fuera del oficialismo porteño animaban la reconstrucción.

Para replicar una alianza como Juntos por el Cambio restaban actores como la legisladora porteña Graciela Ocaña, cuya candidatura a senadora nacional comenzó a sonar en mayo; el radicalismo y otros sellos chicos como el Movimiento al Desarrollo (MAD) que anima el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Las conversaciones se intensificaron la última semana.

La integración de Ricardo López Murphy fue otro escollo, ya que el dirigente de Republicanos Unidos definió competir por su cuenta con sello propio y aliados chicos, mientras que el MID decidió incorporarse a la alianza que integra la Coalición Cívica de Elisa Carrió. La dirigente de la Coalición Cívica durante las negociaciones, sostuvo la propuesta de que el actual legislador porteño de su agrupación, Hernán Reyes encabezara la lista a diputados nacionales como condición para integrar una alianza o frente electoral. Ricardo López Murphy, en ese sentido, también lanzó su candidatura para el primer renglón, pero de todos modos eligió competir por su cuenta.

Carrió perdió una banca en la Legislatura porteña al competir en soledad con la candidatura de Paula Olivetto quien no logró ingresar.

El radicalismo porteño, por otra parte, viene de una mala experiencia electoral cuando decidió no postular a Martín Lousteau y apuntar a un recambio generacional con figuras jóvenes pero poco conocidas para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual perdió 3 bancas que puso en juego en las elecciones de mayo.

Este año el distrito renueva 13 de los 25 diputados nacionales que lo representan en el Congreso y los 3 senadores , dos por la alianza o partido que obtenga más votos y 1 por la minoría, para la alianza o partido que salga segundo en cantidad de adhesiones.

Así, el radicalismo que recibió el pase de Facundo Manes a la Ciudad de Buenos Aires armó su alianza con el sello Ciudadanos Unidos y propone a Manes, actual diputado nacional, como candidato a senador y a Lousteau como postulante a primer diputado nacionales. De aliados tiene, entre otros al GEN de Margarita Stolbizer.

Si se toman como base los resultados de la elección de mayo, los nuevos espacios electorales ingresarían en competencia por el tercer senador que viene ganando el peronismo que a su vez competirá con la marca Fuerza Patria y la candidatura de Mariano Recalde para repetir mandato en el Senado de la Nación.

Ocaña y Carrió mantendrán una alianza propia, Hacemos Futuro, con la legisladora porteña de candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires y Hernán Reyes como primer diputado nacional y entre otros aliados cuentan con el partido de Larreta y el MID.

La partición que multiplica la oferta de candidatos pareciera beneficiar al peronismo que salió segundo en la compulsa de mayo, detrás de LLA, mientras que el tercer lugar de la grilla de resultados lo ocupó el PRO que en octubre estará ausente y será escalón de la competencia entre las alianzas que se anotaron para disputar el voto antikirchnerista y antimileísta.