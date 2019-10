Estudiantes de la UNCuyo denuncian estar "proscriptos" para votar

Hoy se realizan las elecciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y hay polémica.

Es que un grupo de estudiantes de la tecnicatura en Gestión denuncian que no los dejan participar de los comicios.

Por eso emitieron un comunicado denunciando la situación.

El comunicado completo

Los estudiantes autoconvocados de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración en Instituciones Públicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, queremos manifestar y comunicar la situación de atropello a nuestros derechos que estamos atravesando como estudiantes universitarios.

Hoy nos encontramos en la situación de que, a pesar de ser estudiantes universitarios, con todo lo que ello implica en lo formal, la actual conducción del gremio estudiantil, compuesta por La Walsh, La Cámpora y Octubre Popular, no nos quiere permitir votar en las próximas elecciones de centro de estudiantes, a realizarse el 21 de octubre. Su posición parte de argumentos banales, como que “no nos ven en los pasillos”, o que “hace un mes quienes cursan las tecnicaturas ni siquiera estaban al tanto de que había elecciones en el mes de octubre”, lo cual, cabe destacar, es su responsabilidad hacernos saber. Aparentemente, para la conducción del centro de estudiantes hay distintos rangos de estudiantes, unos que cuentan con la posibilidad de votar y otros que no, unos a quienes garantizarles sus derechos y otros a quienes recortarlos. Entendemos que los centros de estudiantes son el gremio en las facultades y que su rol es, no solo hacer respetar los derechos conquistados en la historia por el movimiento estudiantil, sino fundamentalmente, luchar por lo derechos que todavía no se han conseguido.

Somos conscientes de que ya en el año 2018 esta discusión se había saldado, con esto queremos decir que nuestra carrera contó con la posibilidad de elegir su centro de estudiantes el años pasado. Los estudiantes de las tecnicaturas de la Facultad habían conquistado su derecho a votar y elegir sus representantes de centro de estudiantes. Entonces nuestra duda ahora es, ¿Vamos a dejar que la actual conducción del gremio cercene nuestro derecho ya conquistado y garantizado?¿vamos a permitir que, en lugar de cumplir con su responsabilidad de representar al estudiantado, avancen contra nosotros y contra nuestros derechos? ¿Vamos a permitir que se siente este precedente en el que un gremio estudiantil hace exactamente lo contrario de lo que debería?

Sentimos que como estudiantes y trabajadores, afianzamos una nueva forma de unión entre sectores de nuestra sociedad que históricamente han luchado en conjunto. Hoy, acudimos a este medio para hacerle saber a la sociedad mendocina que no permitiremos este retroceso. Alzaremos la voz frente a cualquiera que pretenda ir en contra de nuestros derechos.

Gabriel Mandiola 24382562

Lourdes Moyano 27453211

Fabina Tiviroli 27297520

Cecilia Miranda 16555661

Mariela Lobasso 28024206

Verónica Villarreal 22621072