Especialistas explican por qué Piñera no debe renunciar en Chile

Las masivas marchas de Chile parecen haber detectado al verdadero enemigo. Según explicaron especialistas a MDZ Radio, la situación de desigualdad no se soluciona con la renuncia del presidente Sebastián Piñera y el objetivo que se persigue es reformar una constitución de perfil neoliberal concebida durante la dictadura de Augusto Pinochet. "Que renuncie Piñera y quede la misma constitución no garantiza el cambio. Es un país liberalista y no es fácil cambiarla y yo diría que por ahora -aunque hay gente que pide la renuncia- lo que se pide es la Constitución", aseguró en Vos Sabrás el constitucionalista Javier Couso Salas.

"La semana pasada el libro más comprado fue la Constitución. Eso habla de que la gente hizo el nexo de que la Constitución es una especie de dique que ha contenido a las posibles reformas sociales", agregó. "El gobierno ha cedido y la gente no pide que renuncie Piñera sino que entiende más importante que se reforme la carta magna", sostuvo el especialista.

Según explicó Couso Salas, la constitución chilena fue dispuesta durante la dictadura militar y solo fue modificada en la medida que lo permitieron los partidos políticos herederos de esa dictadura. "Se consagró un tribunal constitucional con poder excesivo que puede vetar leyes aprobadas", puso como ejemplo Couso Salas y recordó que eso ocurrió durante el gobierno de Michelle Bachelet con un proyecto que buscaba fortalecer a sindicatos y otro con la figura de Defensa del Consumidor.

"A este país muchos lo llaman 'Privatopia' porque la Constitución asegura que aunque la derrota sea derrotada en las urnas los partidos de izquierda o centro deben gobernar parecido a ella. Es un obstáculo al cambio social", manifestó el abogado.

Por todo ello, Couso Salas subrayó la importancia de que el gobierno haya allanado el camino a una reforma. "Aquí hay miedo de los sectores conservadores, que están en shock, pero hay conciencia de que la constitución debe ser un lugar donde quepan todos", esgrimió.

Además, deslizó que "la policía ha mostrado su incapacidad de proteger sin ser abusiva de derechos humanos". "Es incompetente por un lado y abusiva por el otro", afirmó y dijo que no ha podido evitar ataques a embajadas y restaurantes a pesar de la fuerte represión.

Por su parte, en Uno Nunca Sabe el investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de Chile Luis Valenzuela coincidió en que la Constitución actual "es un documento que tiene atados de manos cualquier tipo de mejora social". "Hay un engranaje de las mayorías políticas y los cambios sociales quedan frenados en el marco constitucional actual", expresó Valenzuela.

"La clave está en conversar, debatir, y espero que la dirigencia política esté a la altura", adhirió. También sumó que, a título personal, considera que estos episodios marcan el fin de varias carreras políticas de referentes que han quedado obsoletos. "Hoy en día surgirán liderazgos nuevos mientras que otros que no estuvieron a la altura quedarán obsoletos", señaló.