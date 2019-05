En vivo desde la cárcel, Báez negó ser testaferro de Néstor Kirchner

Lázaro Báez, el empresario detenido por lavado de dinero y otros delitos con la obra pública negó a través de una comunicación telefónica que haya sugerido en una conversación ser el testaferro de Néstor Kirchner.

A través de su abogada y en el canal C5N dijo que "sería una falta de respeto a mi amigo. Además, es no conocerlo". Elisabeth Gasaro, su abogada, fue al canal de Cristóbal López, el otro empresario preso por sus vínculos con el gobierno kirchnerista.

"Esa supuesta conversación que se filtró no existe. Pero después de ver cómo ha sido el desarrollo del expediente ya no me sorprende nada", insistió.

También acusó el fiscal Guillermo Marijuan porque -según dijo- le propuso "quebrarse" e inculpar a la ex mandataria Cristina Fernández.

"Vino a visitarme gente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y me dijo que Cristina tenía mucha intención de voto. Toda esta campaña está destinada a frenarla a ella y a destruir al peronismo. El liderazgo de Cristina es mucho más fuerte que el de cualquier otro posible candidato y por eso le apuntan a ella", aseguró.