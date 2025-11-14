En Misiones, el diputado electo Sebastián Macías se perfila como presidente de la Legislatura.

El electo diputado provincial por el Frente Renovador de la Concordia Social Sebastián Macías será propuesto como presidente dela Cámara de Diputados Provinciales. Así se confirmó desde este partido. Macías, actual titular de Vialidad Provincial, encabezó la lista de candidatos del oficialismo provincial.

Si bien no hubo información oficial, fuentes consultadas aseguraron que desde la cúpula del Frente Renovador se analiza la posibilidad de que Macias sea candidato a jefe comunal de Posadas en el 2027.

Todo hace suponer que el legislador electo no tendrá oposición para asumir la titularidad de la Cámara Provincial en reemplazo del electo diputado nacional Oscar Herrera Ahuad. “Para la elección de los cargos en la Cámara siempre se tuvo en cuenta los resultados de las elecciones. Macías fue el candidato más votado de los comicios provinciales del pasado 8 de junio”; dijo un dirigente del Frente Renovador.

De su parte la diputada Anazul Centeno asumiría la vicepresidencia, y el legislador Alejandro Arnhold quedaría al frente de la presidencia del bloque del Frente Renovador. El bloque ampliado, está compuesto por 21 diputados Renovadores, incluyendo a Hugo Benítez, quien reemplazará a Oscar Herrera Ahuad, junto a tres legisladores de Por la Vida y los Valores, Débora Mangone; Rita Flores y Walter Ríos.

En este esquema quedó afuera el ex policía y diputado elector Ramón Amarilla quien encabezó la nómina de este partido. Cabe recordar que Amarilla encabezó la protesta policial el año pasado por lo que fue procesado y detenido. Al frente Renovador se le sumará con bloque unipersonal, Juan Ahumada, que se desvinculó del espacio político Activar.

Hartfield al Congreso Nacional

El ex tenista profesional, el libertario diego Hartfield confirmó que asumirá como diputado nacional dejando su banca de legislador electo. Hartfield llegará al Congreso Nacional junto a la empresaria Maura Gruber. Ambos ganadores de las elecciones del pasado 27 de octubre Estos dos legisladores electos responden directamente a la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

Fuentes muy cercanas a Hartfield aseguraron que el legislador electo buscará la gobernación en el 2027. En reemplazo de Hartfield asumirá en la legislatura provincial Walter Báez, apoderado en Misiones del partido la Libertad Avanza

matias dos

Los que se van

El 10 de diciembre dejarán sus bancas, Martín Arjol, quien había ingresado en el 2021 por la UCR y luego se identificó como radical “Peluca” Arjol asumirá como legislador provincial por el partido Libertario. También dejará su banca Carlos Fernández. El ex intendente de la ciudad de Oberá será reemplazado por Oscar Herrera Ahuad.

En tanto que deberá dejar su sitial Florencia Klipauka Lewtak que había ingresado por el partido provincial Activar para luego pasarle a la Libertad Avanza.