En la UCR se intensifica la discusión interna por la estrategia electoral

La discusión interna en Unión Cívica Radical (UCR) por la estrategia electoral de cara a octubre tomó fuerza en las últimas horas y, con la fecha de la Convención Nacional del 27 de mayo sobre la mesa, las distintas corrientes internas salieron a plantar bandera sobre la conveniencia de la permanencia del partido en Cambiemos.

El avance del cronograma electoral, obligó a la UCR a enfrentar una discusión que viene demorada desde hace meses, al menos en el plano institucional, y la mesa Directiva del Comité Nacional finalmente ayer puso fecha a la convención que en 17 días reunirá, en Parque Norte, a 327 convencionales nacionales de todo el país.

El poroteo y la "rosca" entre los correligionarios estará al orden del día en estas poco más de dos semanas que restan para el encuentro, un proceso que es mirado con atención por la Casa Rosada.

Es que la definición que se tome en Parque Norte será determinante para el futuro electoral del radicalismo y de Cambiemos, decisión en la que gravitará el resultado electoral del próximo domingo en Córdoba, en la que dos radicales, Mario Negri y Ramón Mestre competirán para destronar de la gobernación al justicialista Juan Schiaretti.

El interés del Gobierno en la discusión en la UCR quedó de manifiesto hoy con las declaraciones del presidente provisional del Senado y conspicuo hombre del PRO, Federico Pinedo, quien salió a marcar la cancha al díscolo Ricardo Alfonsín, quien junto a los disidentes Juan Manuel Casella, Federico Storani y el presidente de la Convención Jorge Sappia, piden abiertamente que la UCR abandone Cambiemos.

Pinedo rechazó las declaraciones de Alfonsín en redes sociales sobre una supuesta posición neoliberal del gobierno de Cambiemos, y afirmó que esa postura "definitiva y absolutamente" no es la de la administración nacional.

"El neoliberalismo es la idea de que la obtención de mayores ganancias justifica cualquier cosa. Eso definitiva y absolutamente no es la posición de nuestro gobierno", escribió Pinedo en su cuenta de Twitter en respuesta a un tuit previo de Alfonsín, en el que envió un mensaje a los radicales sobre su futura permanencia en Cambiemos.

"Algunos olvidaron que no es el populismo nuestro único adversario. Además del populismo, el más difícil, poderoso y extendido adversario de los sectores populares, es el capitalismo salvaje, y su sustento teórico o ideológico, el neoliberalismo. Recordemos esto, radicales", había tuiteado más temprano el ex candidato a presidente de la UCR.

Alfonsín sostuvo que el radicalismo debe abrirse de Cambiemos y conformar un nuevo frente alineado al ex ministro del duhaldismo y del kirchnerismo, Roberto Lavagna, con el argumento de que los argentinos "no quieren más las políticas de (Mauricio) Macri ni de Cristina Fernández de Kirchner".

En tanto, el secretario del Comité Nacional de la UCR y candidato a gobernador por Cambiemos en Santa Fe, José Corral, estimó que en la próxima convención "seguramente" el partido "ayudará a que el Presidente (Mauricio Macri) transite estas dificultades económicas que tiene el país y que vienen de décadas".

Una posición más intermedia -en la que también se inscribe el presidente del Comité Nacional y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo- es la del diputado nacional de Evolución Radical Martín Lousteau, quien reclama un Cambiemos "ampliado".

Lousteau aseguró que aún no definió su candidatura de cara a las elecciones de octubre y volvió a pronunciarse a favor de una coalición más amplia en Cambiemos, que incluya sectores del peronismo, "para abordar cuestiones pendientes", y evaluó que la propuesta de acuerdo impulsada por el Gobierno "llega tarde".

"Me la pasé diciendo que Cambiemos tenía que ampliase y me dijeron que no, y hasta que no haya algo más grande creo que no tiene sentido", aseguró Lousteau a radio Continental.

En torno de la postulación de Roberto Lavagna, Lousteau dijo que ve al ex ministro de Economía "convencido, y tiene un diagnóstico que comparto bastante, pero después hay que ver como ese diagnóstico se amplía".