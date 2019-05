Elbio Rodríguez: cómo impacta en Mendoza la fórmula FF

El analista y encuestador mendocino Elbio Rodríguez, economista además, parece ser el único responsable de este rubro que no se sorprendió tanto por el lanzamiento de la fórmula Fernández - Fernández. "El que ya tiene una posición política tomada tanto con Cristina como con otros, mantienen esa posición. Para los que no la tienen, más del 50% de la población, en general más o menos saben quiénes son los candidatos, pero esto no les impactó".

En diálogo con el programa "Otra Manera" por MDZ Radio, explicó que "en la medición que nosotros hacemos, preguntábamos por Cristina Fernández como precandidata a presidente. En mi opinión muy personal, recién ha habido una primera movida y hay que ver cómo mueven los otros jugadores".

Rodríguez analizó que sí "mueve ese escenario Macri vs Cristina o Cristina vs Macri en el que se movía en 40% de la población".

¿Qué pasará con los indecisos?

En este punto sí Rodríguez se sintió incapaz de especular: "No tenemos mediciones y no podemos solo especular en torno al voto de los indecisos". Indicó que, de lo que viene leyendo en torno a las opiniones de la ciudadanía, "noto una gran indiferencia en torno a los temas nacionales, porque se siente engañado por Cristina y por Macri por igual. Hay que ver si con la aparición de un tercero, como es Alberto Fernández, lo ve pegado o no a Cristina y si genera o no una nueva esperanza".

Lo que dijo antes, a la hora del voto actual

"El votante -señaló Elbio Rodríguez- tiene un voto intuitivo. Para aquel que tiene una posición contraria a Macri puede representar que la jugada alivie un poco su opción a la hora de votar". El analista señaló que no tiene gran importancia lo que dijo en el pasado Alberto Fernández en contra de Cristina Kirchner. "Si realmente se tratara de un acuerdo para que Alberto le de un indulto a Cristina, como se dice en las redes, la frustración seguirá igual y no habría grandes modificaciones en la opinión del electorado".

La intuición de los políticos

"Todo el mundo leyó en esto una jugada de Cristina por ampliar su base de sustentación, teniendo en cuenta la idea de que a Cristina no le alcanzaba ir sola. Pero ahora hay que ver si la gente considera si es válida o no esta opción; si se trata de una 'tapadera' o de una opción de gestión", dijo Rodríguez en MDZ Radio. "Si el oficialismo se ha puesto nervioso, hay que ver si no están viendo que Cristina se instala de nuevo en la agenda nacional de otra manera", completó.

Sin embargo, contó que "este fin de semana estuvimos en la calle haciendo encuestas y la verdad es que estamos tan lejos de las elecciones que tan solo uno de cada 200 encuestados nos mencionaron el tema de Alberto Fernández con Cristina. Falta mucho para votar".

"Macri está mal"

A la hora de evaluar al gobierno nacional, informó que "Macri está mal; muy mal. En Mendoza, en donde tendría que tener una referencia más fuerte está en los 20 puntos, que es muy bajo. La gran ilusión de la gente cercana al macrismo era que iba a enfrentar a Cristina y que la gente iba a optar por Macri, dejando de lado la evaluación económica".

Finalmente evaluó: "Si ninguno de los principales partidos sobrevive, es muy malo para la democracia". En este sentido, también subrayó que Cristina Fernández en Mendoza "está en los 23 puntos, tampoco crean que tiene tanto".

La fórmula del peronismo federal

Por otro lado, consideró que el hecho de que el peronismo federal lleve fórmula propia "es muy bueno". "Eso compensa -dijo- la necesidad de que haya alternancia. Es necesario que haya un par de partidos que tengan posibilidad de acceder al poder". Indicó que la suma de los posibles precandidatos de este sector del peronismo, sumando a Sergio Massa, "está en 22 o 23 puntos". Y analizó que "dudo que Cristina tenga algo para darle a Massa como para sumarlo, porque necesita la provincia de Buenos Aires para alguien más leal como para ponerle un freno a Alberto Fernández, en caso de que haga falta".