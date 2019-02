El voto incógnita, según la encuesta de la calle (en 100 palabras)

La encuesta a la que apelaré carece de todo rigor científico. Corre por mi cuenta y su único sustento es la honestidad intelectual. Las "muestras" fueron tomadas en la calle misma, léase cafés, colas de cajeros, verdulerías, estaciones de servicio, sobremesas familiares. Un arco amplio y variopinto. Sin mensurarlo en porcentajes, la coincidencia casi absoluta es: "No sé a quién votar". El desencanto, interpreto, es parejo y supera toda grieta: no les cierra la reelección de Macri, tampoco la vuelta de Cristina y no ven por el momento una 3ª opción superadora. Por ahora, el voto ganador está en blanco.