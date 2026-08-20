El titular de la UIA apuntó contra el Gobierno y dijo que "hay pérdida de empleo y cierre de industrias"

El titular de la Unión Industrial Argentina , Martín Rappallini , afirmó que crece "la pérdida de empleo y el cierre de industrias" y anunció que el 2 de septiembre habrá un duro mensaje de la entidad por el presente de la actividad y las políticas del Gobierno sobre el sector.

"El próximo el 2 de septiembre para el día de industria vamos a dar un mensaje de la posición de la situación actual, que es muy compleja", señaló el presidente de la entidad.

En diálogo con MDZ , el empresario confirmó problemas en distintos rubros en el marco de la recesión económica y la apertura de las importaciones: "Hay pérdida de empleo y cierre de industrias".

En tanto, Rappallini calificó la situación de morosidad actual como "otro problema grave para analizar" y sostuvo que se referirá a estos temas en el Día del Industrial.

Rappallini salió al cruce de las declaraciones de Luis Caputo y defendió la necesidad de sostener a la industria local, al remarcar que esa posición no supone cuestionar el rumbo macroeconómico que lleva adelante el Gobierno.

La respuesta del dirigente llegó después de que el ministro de Economía criticara a quienes plantean reparos sobre la situación del sector industrial y pusiera en discusión el impacto que tuvieron los subsidios durante los últimos años. “Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023 cayó 10% a pesar de los subsidios”, había afirmado Caputo.

El último dato oficial disponible del Indec indica que la producción industrial aumentó 2% interanual y 0,9% respecto de mayo en la medición desestacionalizada. Sin embargo, el acumulado del primer semestre terminó con una caída de 2,2% frente al mismo período de 2025.

El dato de junio supone una mejora después de varios meses de problemas. La producción manufacturera había caído 2,8% interanual en abril y, según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), había vuelto a retroceder alrededor de 5% en mayo. El rebote de junio permitió interrumpir parcialmente esa dinámica, aunque no logró compensar las bajas acumuladas durante la primera mitad del año.

Durante el primer semestre, textiles e indumentaria acumularon una caída de 17,1%, mientras que la industria automotriz retrocedió 10,7%. También se mantuvo débil la fabricación de maquinaria y equipos, una rama particularmente vinculada a la inversión y al mercado interno.

La utilización de la capacidad instalada ofrece una señal similar. En junio alcanzó 59,1%, apenas 0,2 puntos porcentuales por encima del mismo mes de 2025 y 0,8 puntos más que en mayo. El dato significa que, en promedio, la industria argentina utilizó poco menos de seis de cada diez unidades de su capacidad productiva.

La heterogeneidad también es marcada en este indicador. La refinación de petróleo trabajó al 86,7% de su capacidad; las industrias metálicas básicas, al 68,7%; las sustancias y productos químicos, al 67%; y alimentos y bebidas, al 64,4%. En cambio, la utilización cayó al 46,6% en textiles, al 45,5% en la industria automotriz, al 41,5% en la metalmecánica y al 41% en productos de caucho y plástico.

En algunas ramas, además, la comparación interanual muestra un deterioro importante. La metalmecánica utilizó en junio el 41,5% de su capacidad, frente al 45,9% de un año atrás. Dentro de ese sector, la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 27,9% interanual y la de aparatos de uso doméstico retrocedió 22,9%. La industria automotriz, por su parte, utilizó el 45,5% de su capacidad instalada.

Desde el inicio de la gestión libertaria desaparecieron 3.759 empresas industriales. Sólo durante los primeros cuatro meses de este año dejaron de operar 1.070 firmas.