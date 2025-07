El titular de la Sociedad Rural calentó la previa de la reunión con Javier Milei con un duro reclamo

" Es calamitoso el estado de las rutas . No solo se complica transitar, sino que ponemos en riesgo la vida todo el tiempo", cuestionó Pino antes de la primera reunión formal en el predio de La Rural en Palermo entre las principales entidades del sector agropecuario y el libertario , en medio de los reclamos por el fin de la baja temporal de las retenciones a la soja y el maíz, los cambios en organismos clave como el INTA y el INASE, y la rentabilidad de los productores.

"Es una demanda que le hacemos al Gobierno, pero no en función únicamente de nuestro sector. Por esas rutas circulamos nosotros, nuestras familias y todas las familias del país", agregó el dirigente de la SRA en diálogo con Radio Mitre.

"No me cabe duda de que el camino que estamos transitando es llegar a las retenciones 0. Para los que no lo tienen claro, los derechos de exportación son el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción", sentenció Pino en diálogo con LN+.

En ese sentido, el dirigente rural aquejó que "en el caso puntual de la soja, que está recibiendo el precio histórico a nivel mundial más bajo, los productores sufren perder hasta el 33%" y remarcó: "Es hasta obsceno. No hay que discutir, hay que insistir. El camino es achicar impuestos".

Diálogo con el Gobierno

Pese a las críticas, Pino destacó las "expectativas" frente a la reunión del presidente con las entidades rurales y afirmó que las organizaciones del sector "están muy contentas porque que venga el presidente hoy a estar con la mesa de enlace, a conversar". "Me parece que los gestos valen más que las palabras", dijo.

Además, si bien reconoció las diferencias con el Gobierno nacional, puso algunos paños fríos y explicó que "la actividad del campo es muy amplia". "Hay lugares o producciones donde los números son muy finos. Y producciones como la ganadería que están viendo buenos números y condiciones para el trabajo", consideró.

"Venimos hablando con el Gobierno Nacional, estoy muy embalado con la decisión del Presidente de que venga a hablar con nosotros. Con otros gobiernos no ocurría", concluyó.