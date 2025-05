El reclamo de los camioneros mendocinos por las complicaciones del nuevo sistema de licencias de conducir

"El decreto expone que la ANSV podrá celebrar convenio con las jurisdicciones, se entiende como tal no a los entes privados, sino a los gubernamentales, llamese gobiernos provinciales, municipales, etc. De esta manera serían los pasos a seguir para obtener la LNC. Pero para ello hasta la actualidad la ANSV no ha emitido ningún convenio con éstas instancias, lo que genera una gran preocupación por parte de los conductores que necesitan tramitar la LNC", señalaron.