El PRO advierte a Javier Milei sobre el rumbo económico del país: "Podemos desperdiciar otra oportunidad"

La Fundación Pensar, el think tank del PRO liderado por María Eugenia Vidal, presentó una nueva edición de su informe mensual Pensar Argentina, bajo el título “Justicia para todos”. Dio un análisis crítico del rumbo institucional, político y económico del país a un año de la sanción de la Ley Bases , y refirió al reciente fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner.

El informe insiste que, al confirmar la responsabilidad penal de una exmandataria, el Tribunal no solo reafirma la sujeción de todos los ciudadanos (sin excepción) al imperio de la ley, sino que fortalece el sistema republicano y democrático, en el cual la justicia "actúa con independencia y conforme a derecho sin privilegios".

"La razón de fondo es que la estabilidad económica por sí sola no alcanza: sin una justicia creíble, sin reglas institucionales firmes, sin una política exterior inteligente y sin inversión real en el capital humano, ningún plan económico puede sostenerse ni escalar a una verdadera estrategia de desarrollo", lanza el comunicado.

Se reconoció que la inflación se ha reducido a la décima parte de la herencia: del 211% que dejó el programa de Ferández-Massa, hoy se sitúa entre el 20 y 30% anual; además, el mercado cambiario empezó a normalizarse. Pero no es suficiente.

La dura advertencia del PRO a Milei sobre el rumbo económico del país.png El PRO emitió un informe con una dura advertencia hacia Milei sobre el rumbo económico del país. Fundación Pensar.

En su editorial, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza sintetiza esta idea con claridad: “El desafío no es sólo estabilizar. Es transformar la estabilización en desarrollo. Y para eso, hace falta mucho más que ajuste fiscal: hacen falta reglas, instituciones y consensos. Hasta ahora, todo eso ha sido deficitario".

Celebró que, en paralelo, se ha avanzado con una agenda de desregulaciones micoreconómicas, "saludables y con potenciales ganancias de eficiencia y bienestar", pero todavía "insuficientes para compensar los efectos del ajuste macro". Además, el exfuncionario recordó: "En ese camino el PRO ha acompañado responsablemente, porque creemos en una economía con equilibrio fiscal, sin maquinita, abierta al comercio y la inversión".

Por su parte, Silvia Lospennato, diputada nacional y vicepresidenta de Pensar, apuntó directamente a la inestabilidad institucional como principal amenaza: “Los argentinos nos merecemos un cambio que no sea un péndulo oscilante con reformas que duran unos años y luego son revertidas por giros de 180 grados".

Si bien la recién electa legisladora porteña del PRO ha acompañado al Gobierno dentro del Congreso, aún desde su banca de diputada nacional, en el último tiempo se alejó de los pedidos de Javier Milei. Hace dos semanas atrás, se abstuvo (en vez de rechazar) durante la votación de un proyecto para mejorar la situación de los jubilados, algo que el oficialismo rechaza por ir en contra de su programa económico de superávit fiscal.

En cuanto a la justicia, Martín Casares participó del informe y refirió que “no puede seguir siendo la gran olvidada del desarrollo. Sin justicia, no hay confianza; y sin confianza, no hay desarrollo posible”. El coordinador del área de Justicia de la Fundación sostiene que, sin reglas claras ni justicia creíble, no hay inversión sostenible posible.

En el terreno internacional, Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, alerta sobre los efectos del aislamiento creciente del país y sostiene que “la política exterior no es un compartimento aislado: es el reflejo de nuestra capacidad para gobernarnos con madurez, previsibilidad y respeto”.

Finalmente, el legislador porteño Sergio Siciliano pone el foco en el deterioro del principal activo estratégico: las personas. Y advierte señala que “El futuro depende de si vamos a animarnos a invertir, por fin, en lo único que realmente importa: lo humano".

Del informe también participaron Mora Jozami, directora de Casa Tres; Daiana Fernandez Molero, diputada nacional y economoista; y Andrés Ibarra, exministro de Modernización.