El peronismo "no K" se agranda con la llegada de una senadora al bloque de Convicción Federal

El bloque peronista del interior incorpora a Sandra Mendoza, quien responde al gobernador Osvaldo Jaldo. Así, el espacio alcanza 5 integrantes, y amplía su peso político en defensa del federalismo y las autonomías provinciales frente al ajuste nacional.

Osvaldo Jaldo viene reuniéndose con Sandra Mendoza en varias ocasiones. En la foto, el encuentro que mantuvieron el 1° de diciembre. Ayer también tuvieron una charla.

El bloque de Convicción Federal anunció la incorporación de la senadora por Tucumán, Sandra Mendoza, en un movimiento que fortalece su estructura legislativa y amplía la representación del Norte Grande en el Congreso. La legisladora, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, se suma a un espacio que agrupa a peronistas no kirchneristas.

¿Quiénes integran ahora Convicción Federal? Con la llegada de Sandra Mendoza, el bloque alcanza cinco senadores: Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca). Esta expansión abulta la representación del Norte Grande en la bancada del peronismo del interior.

¿Cuál es el objetivo político de esta incorporación? La integración de la senadora tucumana marca un avance decisivo en la consolidación de este espacio dedicado a defender el federalismo y los intereses estratégicos de las provincias frente a las políticas centralistas del Gobierno Nacional, según expresó el espacio en un comunicado. Desde el bloque buscan equilibrar la balanza del poder federal, garantizando que las provincias del norte tengan una voz unificada y firme en el debate presupuestario y productivo, con eje en la generación de trabajo.

¿Qué proyectos legislativos impulsa el bloque? Convicción Federal viene trabajando en las siguientes iniciativas: