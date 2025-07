El pasado no debe ser opción

Hay políticos que ya no tienen nada nuevo para ofrecer, pero insisten en hablar como si fueran actores centrales. Jorge Difonso es uno de ellos.

En una reciente entrevista televisiva, el diputado Difonso cerró las puertas a dirigentes que construyeron y aportaron mucho a La Unión Mendocina , la fuerza que en 2023 rompió el bipartidismo y se consolidó como la segunda opción en la provincia. El gesto fue pensado: hace poco empezó a acusar por lo bajo a varios opositores de ser “funcionales a Cornejo”, mientras él mismo opera para dividir, fragmentar y confrontar con cualquier alternativa que no encaje con sus intereses propios.

Mendoza está pobre. No hay turismo, no hay infraestructura, la vitivinicultura está por el piso y la minería sigue frenada por el discurso antiminero que él mismo representa y fogonea. Su militancia populista no propone soluciones, solo repite consignas que suenan bien pero que condenan a la provincia al estancamiento.