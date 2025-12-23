El ministro de Seguridad bonaerense se reunió con un intendente PRO del Conurbano por la inseguridad

El encuentro entre Javier Alonso y el intendente amarillo Marcelo Matzkin fue para aunar posiciones por temas de seguridad y prevención del delito.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, mantuvo con el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, una reunión de trabajo en la que abordaron diversos temas relacionados con la prevención y la seguridad ciudadana, con el foco puesto en ese municipio del norte del Conurbano bonaerense.

Durante el encuentro, Matzkin destacó la necesidad de trabajar coordinadamente entre las distintas esferas del gobierno —municipal, provincial y nacional— para abordar la problemática de la inseguridad.

Asimismo, desde el municipio, gobernado por un alcalde del PRO, manifestaron su compromiso de continuar trabajando en la prevención y en el fortalecimiento del trabajo de la Policía Bonaerense.

En ese punto, las autoridades comunales zarateñas resaltaron los más de mil millones de pesos que lleva invertidos el municipio de Zárate en equipamiento para la Policía Bonaerense.