El mensaje a favor de Cristina que sorprendió a los mendocinos en la entrada a Ciudad

"MAGNETTO MAFIOSO, CON CRISTINA NO SE JODE", decía el cartel que estaba colgado en el Nudo Vial, en el ingreso a la Ciudad de Mendoza. A los pocos minutos fue retirado.

Cristina Fernández de Kirchner, a derecho

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", comunicó la exmandataria a través de un posteo de X.