El kicillofismo cruzó al gobierno de Donald Trump: "Se parece a una dictadura"

En medio de las repercusiones por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó duramente al presidente estadounidense Donald Trump y afirmó que su Gobierno “se parece bastante a una dictadura”.

En diálogo con Radio Comunidad Claromecó, la mano derecha del gobernador Axel Kicillof sostuvo que el ingreso por la fuerza en Venezuela y el secuestro de “un presidente en ejercicio” como Nicolás Maduro es “una aberración” y una “violación abierta del articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”.

Bianco remarcó que "la gran mayoría de los países del mundo han condenado ese accionar independientemente de si tenían una simpatía o no con el presidente Maduro" y cruzó al gobierno de Javier Milei por "tomar el curso de no respetar la normativa internacional y el derecho internacional".

“Hubo mucho países europeos por ejemplo que dijeron que no estaban de acuerdo con Maduro, que lo consideraban una dictadura pero inmediatamente dijeron: ‘Esto no se puede hacer’”, diferenció.

El funcionario también alertó sobre las amenazas de Trump contra el Gobierno de Cuba, Colombia, y Groenlandia. “Ya habían amenazado con el canal de Panamá y habían amenazado con bombardear México”, recordó.