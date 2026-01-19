El homenaje a Alberto Nisman a 11 años de su asesinato: memoria y reclamo por Justicia
Con actos centrales en la sede de la calle Pasteur, autoridades comunitarias y judiciales recordaron al fiscal cuya muerte fue calificada como un "homicidio" vinculado a su función.
A once años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, un hecho que la Justicia argentina ha definido como un homicidio vinculado directamente a su labor, la sede de la AMIA en la calle Pasteur al 600 volvió a ser el epicentro de la memoria colectiva. El edificio albergó una jornada de conmemoración dividida en dos instancias de alto peso institucional.
Una conmemoración en dos frentes
El homenaje comenzó en la plaza seca del edificio con el acto principal. Allí, figuras como Sandra Garfunkel (madre de Nisman), Mauro Berenstein (presidente de la DAIA), el embajador de Israel Eyal Sela y el fiscal Carlos Rívolo, acompañaron a los oradores centrales en un clima de absoluta solemnidad.
Te Podría Interesar
En paralelo, en el séptimo piso, la DAIA organizó un panel de debate enfocado en las irregularidades iniciales de la investigación y el contexto político de la denuncia que Nisman presentó contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán.
El discurso de Sandra Arroyo Salgado: la "trilogía" del terror
La jueza federal y exesposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, ofreció un discurso donde vinculó el caso Nisman con el escenario geopolítico actual. La magistrada sostuvo que el accionar de regímenes como el de Irán y el de Nicolás Maduro en Venezuela terminan por validar el trabajo que el fiscal realizó en vida.
Arroyo Salgado destacó tres puntos fundamentales:
El fracaso del silenciamiento: Afirmó que el asesinato buscaba infundir miedo para frenar la investigación, pero que la sociedad reaccionó democráticamente en las urnas, respaldando políticas de lucha contra el terrorismo.
La "Trilogía" de hechos: Definió una línea histórica conectada por el terrorismo en Argentina: el atentado a la AMIA (1994), la denuncia por el Memorándum con Irán y el asesinato de Nisman.
Avances judiciales: Aseguró que el cambio de gestión bajo la presidencia de Javier Milei ha permitido progresos en las causas de encubrimiento y en el juicio a los ciudadanos iraníes acusados.
El compromiso institucional de la AMIA
Por su parte, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, reforzó la idea de que la muerte de Nisman es una "grave herida institucional". Al recordar que la Corte Suprema ratificó que se trató de un homicidio por su función en la Unidad Fiscal AMIA, Armoza subrayó que el Estado mantiene una deuda de justicia indelegable. “Reclamar justicia es un ejercicio de ciudadanía”, sentenció ante la mirada de funcionarios y familiares.