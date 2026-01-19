El homenaje a Alberto Nisman a 11 años de su asesinato: memoria y reclamo por Justicia

Con actos centrales en la sede de la calle Pasteur, autoridades comunitarias y judiciales recordaron al fiscal cuya muerte fue calificada como un "homicidio" vinculado a su función.

El presidente de la AMIA y Sandra Arroyo Salgado en el homenaje a Alberto Nisman.

A once años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, un hecho que la Justicia argentina ha definido como un homicidio vinculado directamente a su labor, la sede de la AMIA en la calle Pasteur al 600 volvió a ser el epicentro de la memoria colectiva. El edificio albergó una jornada de conmemoración dividida en dos instancias de alto peso institucional.

Una conmemoración en dos frentes El homenaje comenzó en la plaza seca del edificio con el acto principal. Allí, figuras como Sandra Garfunkel (madre de Nisman), Mauro Berenstein (presidente de la DAIA), el embajador de Israel Eyal Sela y el fiscal Carlos Rívolo, acompañaron a los oradores centrales en un clima de absoluta solemnidad.

En paralelo, en el séptimo piso, la DAIA organizó un panel de debate enfocado en las irregularidades iniciales de la investigación y el contexto político de la denuncia que Nisman presentó contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán.

El discurso de Sandra Arroyo Salgado: la "trilogía" del terror La jueza federal y exesposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, ofreció un discurso donde vinculó el caso Nisman con el escenario geopolítico actual. La magistrada sostuvo que el accionar de regímenes como el de Irán y el de Nicolás Maduro en Venezuela terminan por validar el trabajo que el fiscal realizó en vida.

Arroyo Salgado destacó tres puntos fundamentales: