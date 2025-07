El Gobierno repudió la visita de Lula Da Silva a CFK: "Es lamentable que quiera ver a una condenada por corrupción"

“ Es lamentable que quiera ver a una persona condenada por corrupción , pero es esperable. No nos importa”, sintetizó un funcionario del Gabinete. El objetivo del Gobierno es tratar de invisibilizar lo más que pueda esa reunión para que Javier Milei no pierda la centralidad, tras su participación en la Cumbre del Mercosur . Los voceros del Gobierno evitan hacer mención del encuentro a sabiendas que la reunión de Lula con Cristina opaca el perfil alto del líder libertario.

Fernando Iglesias en diálogo con MDZ

“A mí no me cae bien que Lula vaya a visitar a Cristina, me parece que de alguna manera es desconocer un fallo de la justicia argentina, pero bueno, son afinidades políticas, Lula también estuvo en esa situación y tiene una simpatía ideológica con Cristina, son decisiones que toma el presidente de Brasil, a mí pueden no gustarme, pero bueno, forma parte de su libertad”, indicó.