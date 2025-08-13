El Gobierno recusará al juez Ernesto Kreplak vinculado con la causa por fentanilo

El Gobierno de Milei analiza apartar al juez Kreplak de la causa por tráfico de fentanilo, en medio de tensiones con el Poder Judicial.

El Gobierno de Javier Milei solicitó la recusación del juez federal Kreplak en el marco de la investigación por tráfico de fentanilo. La medida se da en medio de una disputa política y judicial que involucra a funcionarios nacionales.

En la causa que investiga al laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo por el fentanilo contaminado, que cuenta con una cantidad de 96 muertes confirmadas por la bacteria que estaba dentro de la droga, el Gobierno analiza realizar una presentación para apartar al juez Ernesto Kreplak, quien está a cargo del proceso.

La administración libertaria analiza recusar al magistrado por sus vínculos familiares con el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien es su hermano, Nicolás Krelpak.