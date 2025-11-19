El Gobierno oficializó un convenio de prácticas para estudiantes del Liceo Agrícola

El acuerdo permitirá que estudiantes del Liceo Agrícola accedan a experiencias prácticas en contextos reales de trabajo.

El Gobierno provincial avaló un acuerdo para fortalecer la formación práctica del Liceo Agrícola y Enológico.

La Provincia de Mendoza aprobó, mediante el Decreto Nº 2423, el Convenio Marco de Acuerdo entre Instituciones para las Prácticas Profesionalizantes firmado con el Liceo Agrícola y Enológico “Domingo F. Sarmiento”, dependiente de la UNCuyo. El decreto fue emitido el 6 de noviembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Un acuerdo para fortalecer la vinculación con el mundo laboral Según el texto oficial, el convenio tiene como objetivo vincular a los estudiantes del Liceo Agrícola con distintos entornos laborales y socioculturales, brindando oportunidades para adquirir experiencia práctica vinculada a su formación.

El documento aclara que las prácticas no generan una relación laboral con el Ministerio de Producción y no serán rentadas, manteniendo su carácter formativo.

Un marco institucional avalado por el Poder Ejecutivo El acuerdo fue firmado el 5 de agosto de 2025 por el ministro de Producción, Rodolfo Javier Vargas, y la directora del Liceo Agrícola, Celia Núñez, “ad referéndum” del Poder Ejecutivo. Con la aprobación del decreto, el convenio queda plenamente validado y se incorpora como anexo a la normativa publicada.

La medida se fundamenta en lo dispuesto por la Ley Nº 9501, que faculta la firma de este tipo de acuerdos de cooperación formativa. Además, cuenta con el dictamen favorable de las áreas legales del Ministerio de Producción.