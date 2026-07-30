El Gobierno inició una demanda judicial para jubilar a una histórica dirigente sindical

El Gobierno de Mendoza decidió iniciar acciones judiciales para excluir de la tutela sindical e intimar a que inicie los trámites jubilatorios a la histórica dirigente gremial de Ampros , María Isabel Del Pópolo .

A través del Decreto Nº 669, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo instruyó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y a los abogados auxiliares de la Asesoría a que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales para excluir de la tutela sindical a María Isabel Del Pópolo.

Del Pópolo fue durante años la secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y en los últimos años pasó la posta de la conducción sindical a Claudia Iturbe, actual titular del gremio de los médicos.

La ex gremialista continúa teniendo fueros sindicales por representar al gremio de la salud y posee un cargo en el área sanitaria de Guaymallén, que depende del Ministerio de Salud y Deportes.

Desde el Gobierno provincial advirtieron que la dirigente sindical reúne los requisitos para acceder a la jubilación y expresó su compromiso de iniciar los trámites ante ANSES, aunque todavía no realizó la gestión. Por esta razón, las autoridades pretenden intimarla para que se jubile, pero para hacerlo antes necesitan el aval de la justicia, debido a la tutela sindical que prohíbe modificar las condiciones laborales de delegados gremiales.

La ex gremialista continúa teniendo fueros sindicales por representar al gremio de la salud.

“La agente María Isabel Del Popolo no solo reúne los extremos legales exigidos para acceder al beneficio previsional (edad y años de servicios con aportes), sino que además se encuentra compelida por su propio compromiso asumido en el Acta Paritaria de fecha 15/03/2022”, expresa el decreto firmado por el gobernador.

La dirigente sindical reúne los requisitos para acceder a la jubilación, aunque todavía no realizó la gestión. Archivo MDZ

Según expresaron las autoridades, Del Popolo manifestó su "expreso consentimiento" para iniciar el trámite jubilatorio al vencimiento de su mandato 2021/2025. Sin embargo, constataron que la dirigente sindical omitió presentar la nota de conformidad dentro del plazo de 3 días hábiles y no ha acreditado el inicio de trámites ante ANSES, figurando actualmente como personal en actividad.

Ante la conducta de la agente y en virtud de la jurisprudencia, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que no puede procederse a la notificación del emplazamiento para el inicio del trámite sin antes remover el obstáculo legal que supone su estabilidad gremial. En consecuencia, previamente el Gobierno provincial debe avanzar con la acción judicial de exclusión de tutela sindical.