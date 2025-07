"El Estado no tiene bolsillo de payaso", Guillermo Francos ratificó que evitará el avance de las leyes aprobadas en el Senado

En declaraciones radiales, el funcionario vinculó directamente la jugada legislativa con la campaña de cara a las próximas elecciones de octubre. En ese sentido, mencionó que "los partidos de la oposición buscan horadar la macroeconomía para mostrarse sensibles a determinados sectores sociales. Esto ha hecho que se sancionen leyes que no tienen ninguna posibilidad de ser financiadas" .

Respecto a la deuda que reclaman las provincias , el jefe de Gabinete fue tajante: "El Estado no tiene bolsillo de payaso" . No obstante, destacó que el vínculo con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, es de "respeto recíproco", aunque con "idas y vueltas".

En este marco, comentó que "algunos gobernadores que están en campaña, que querían llevar adelante acuerdos políticos con La Libertad Avanza y no lo consiguieron por distintas circunstancias, han apoyado estas leyes como un modo de manifestar su oposición". Sin dar nombres, generalizó en que "gobernadores que antes eran razonables y buscaban evitar el gasto en el Presupuesto nacional, ahora apoyaron las leyes". Tras esto, sentenció: "Nosotros vamos a competir con eso, pero eso no quiere decir que no sigamos conversando".