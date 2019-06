El entorno de Kerchner salió a criticar a De Marchi y a Bragagnolo

Omar de Marchi atacó a Alfredo Cornejo y Martín Kerchner por igual, pero la reacción vino por el lado del segundo.

El precandidato a gobernador del PRO dijo ayer que Mendoza no tiene un buen ministro de Economía y consideró un error que la provincia tenga un "superministerio" en manos de Kerchner.

En la tropa del candidato a intendente de Luján, esta declaración provocó reacciones y réplicas. Aunque no fue la UCR la que contraatacó.

Ernesto Mancinelli, candidato a senador extrapartidario (Libres del Sur) del tercer distrito, sostuvo que las declaraciones de De Marchi representan "un manotazo de ahogado porque está lejos" y criticó a su heredero en Luján, Sebastián Bragagnolo: "Él dice que no existe el ministro de Economía, pero yo creo que el que no existe es su sobrino, quien no ha gestionado ni un kiosco".

En el entorno de Kerchner creen que el ministro de Cornejo ha achicado diferencias con Bragagnolo en la disputa departamental.

"A Luján le falta mucha gestión del río Mendoza al sur. Hemos tenido que peticionar un cajero automático para Ugarteche, algo que podría haber hecho el municipio", disparó el candidato a la reelección en la Legislatura provincial.

Y agregó: "De Marchi puede salir a hacer campaña a Mendoza gracias al Gobierno provincial. Se ha escondido de su cercanía al presidente de la Nación, los consejos se los debería dar al país porque varios resortes dependen de la economía nacional".