De Marchi eleva el tono de la crítica a Cornejo en el cierre de campaña

La última etapa de la campaña del precandidato a la gobernación Omar de Marchi está marcada por la crítica al Gobierno provincial.

Hasta aquí fue cuidadoso para evitar una crisis en Cambia Mendoza, pero en la recta final se ha puesto picante. No contra su adversario directo (Rodolfo Suarez), a quien ni siquiera menciona, pero sí cuando se refiere a la gestión de su mentor.

En este sentido, una de sus propuestas de De Marchi tiene que ver con el empleo y el ejemplo de lo que no puede ocurrir es un problema que sufrió Alfredo Cornejo: el cierre de la conservera La Campagnola en San Martín.

"La Campagnola es Arcor, una de las empresas más líquidas de la Argentina. Esta empresa no se fue del Este a Brasil o Chile, cerró y se reubicó en San Luis. En el por qué están las respuestas de los que hay que hacer: trabajar en un plan", expresó este miércoles en una entrevista de Radio Nacional, en referencia a la conservera, que emigró y dejó por lo menos en suspenso la continuidad laboral de 130 empleados.

De Marchi consideró en este sentido que "no hay un plan de desarrollo integral en materia de economía" y agregó: "No sabemos cuáles son las prioridades de inversión en infraestructura para que las empresas, que generan empleo, se instalen en Mendoza y no en otro lugar".

El dardo del presidente del PRO pareció una réplica a los cuestionamientos del propio Cornejo, quien precisamente ha disparado en los últimos tiempos contra la política económica de Mauricio Macri.

De Marchi, en contraste, recalcó el dato de la caída de Mendoza en materia económica: pasó del quinto al sexto puesto a nivel nacional, según un estudio privado, siendo superada por Neuquén.

"Hace falta un plan, plan, plan", repitió el precandidato. "Una hoja de ruta, saber hacia dónde vamos, en qué se es competitivo y en qué no", agregó. También dijo que es requerida "gente que haya pagado alguna vez un 931 y que sepa qué significa estar del otro lado del mostrador".

Pero a lo largo de la entrevista volvió a hundir el cuchillo en el corazón del cornejismo, ya que atacó no solamente al gobernador, sino a su ministro preferido: Martín Kerchner.

"Esto es una crítica constructiva. Yo no me las sé todas, pero no podemos tener un ministerio que sea de economía, obra pública, infraestructura y energía, porque en el fondo no tenemos nada", sostuvo.

Tiró en esa parte, a la vez, contra Cornejo, quien ideó la política de tener un "superministerio", y contra quien lo conduce: Kerchner, uno de los mayores aliados del mandatario y rival del candidato de De Marchi para la intendencia de Luján.

Los tiros por elevación contra Cornejo y Kerchner siguieron. Para De Marchi, en lugar de un superministro, "necesitamos un ministro de Economía que esté ocupado 25 horas por día intercambiando con todas las actividades económicas, que tenga metas y objetivos; no estamos teniendo eso".

"Hace falta un plan de obra pública, pero no por la obra pública en sí misma, sino un plan que oriente a saber la infraestructura que hace falta, más allá del marketing de la obra misma", volvió a atacar.

Y cerró: "Pueden haber obras públicas importantes por la visibilidad, pero que desde el punto de vista de la infraestructura no sirven".