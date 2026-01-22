El embajador argentino en Francia frenó su discurso al ver que un mapa no reconocía la soberanía de las Islas Malvinas

El diplomático argentino se negó a disertar en la Asamblea Nacional francesa mientras se exhibía un mapa que identificaba a las Islas Malvinas como territorio británico.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, interrumpió una exposición en la Asamblea Nacional francesa para reclamar que se cubriera un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico. El episodio ocurrió durante una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la que el diplomático había sido invitado a disertar sobre la relación bilateral entre ambos países.

"Son argentinas", señaló algunas horas después, luego de que se viralizara el video. "Lo defendemos siempre y en todos lados. Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo", remarcó.

Antes de iniciar su discurso, Sielecki advirtió que no podía hablar con ese mapa detrás suyo porque, desde la posición argentina, implicaba convalidar una representación contraria al reclamo de soberanía. Señaló que se trataba de una situación “inaceptable” y la definió como una vulneración de la soberanía argentina y del derecho internacional.

En un video que se viralizó se ve al embajador explicando que aceptar esa escenografía equivaldría a legitimar una postura que la Argentina rechaza de manera histórica. Para graficar su planteo, comparó la situación con la posibilidad de que un diplomático ucraniano deba exponer frente a un mapa que muestre territorios en disputa como parte de Rusia.

Desde la presidencia de la comisión intentaron relativizar el reclamo y señalaron que el mapa incluía la denominación “Malvinas” y que se trataba de un territorio en disputa. Sin embargo, Sielecki mantuvo su posición y reiteró que no continuaría con su exposición mientras el mapa permaneciera visible de ese modo.