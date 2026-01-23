El detrás de la salida de Carlos Casares del Enargas, el quinto funcionario que dejó el Gobierno en 24 horas

El interventor del Ente Regulador del Gas ( Enargas ) , Carlos Casares , presentó su renuncia al organismo y engrosó la oleada de renuncias en el Gobierno luego de los cambios en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (Sofsa), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), y Unidad de Información Financiera (UIF). En su carta de salida, el ahora exfuncionario argumentó que no había sido tenido en cuenta para continuar en la gestión, por lo que interpretó "no haber cumplido las expectativas" para el rol.

En tan solo 24 horas, el Gobierno anunció la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte, de Paul Starc en la UIF, junto con dos cambios en en las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura. Salvo Starc, todos los funcionarios salientes dependían del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

En todos los casos se aludieron motivos personales, salvo en la compañía de transporte estatal, que se limitó a anunciar los reemplazos. Un clima de hermetismo comunicacional en medio de un reordenamiento de la gestión.

En cuanto a Casares, el interventor manifestó su sorpresa ante la decisión de no tenerlo en cuenta para participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad , el organismo que incorporará y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.

Luego de presentar una lista de 21 puntos con los hitos de su gestión, Casares remarcó que "era su voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, se presentó al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio".

Carlos Casares, el interventor del Enargas que se sumó a la oleada de renuncias en el Gobierno.

Sin embargo, al no ser tenido en cuenta, sentenció: "No he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del ENARGAS“. Todavía no se sabe quién lo reemplazará.

Casares desembarcó en la intervención de Enargas en enero de 2024, tras haber integrado desde marzo de 2023 el equipo de trabajo de La Libertad Avanza que elaboró los lineamientos para la política energética de Javier Milei y su capítulo correspondiente de la Ley de Bases. En ese marco, Casares trabajó junto al exsecretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la formulación de propuestas regulatorias sobre gas natural, GNL y otros combustibles gaseosos.

Enargas Fusión energética: el Gobierno busca unificar en un único ente los servicios de gas y electricidad.

Un repaso de gestión

Durante la gestión de Casares, Enargas adoptó medidas como la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y la distribución de gas, acompañada de requisitos de inversión para las prestadoras del servicio. Según el resumen presentado en la renuncia, también se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y se dio cumplimiento a los requerimientos de gestión establecidos por el Decreto 55/2023.

En paralelo, el plantel de personal del organismo se redujo de 707 a 516 trabajadores, como parte de un proceso de racionalización interna. Casares también destacó la colaboración de más de 20 profesionales de ENARGAS en la elaboración de normativas referidas a gas natural y GNL, en sintonía con los objetivos de la Secretaría de Energía.

Bajo su mando, se llevó adelante la Revisión Quinquenal Tarifaria para el período 2025-2030, siendo este el tercer proceso integral de este tipo llevado a cabo por el organismo. El comunicado señala que los anteriores ocurrieron en 1997 y 2017.

Luego, Casares recordó que también estuvo a cargo de la implementación de ajustes mensuales en las tarifas de transporte y distribución de gas y se regularizó el tratamiento del traslado del precio del gas en tarifa, mediante la emisión de normativa sobre Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). También se regularizó la situación de los subdistribuidores de gas y se gestionaron autorizaciones para asegurar el abastecimiento domiciliario en distintas localidades.

En otro de los 21 puntos desarrollados, el extitular de Enargas indicó que el organismo retomó su participación en la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía (Ariae), ocupando responsabilidades en el Grupo de Trabajo de Gas. También brindó asistencia técnica para la reglamentación de capítulos de la Ley de Bases sobre hidrocarburos y para el desarrollo institucional de un nuevo ente regulador unificado.

El texto asimismo menciona la elaboración y publicación de una agenda regulatoria desde mayo de 2025, con la finalidad de transparentar los temas en revisión y su avance. Durante la intervención de Casares, se evaluó el desempeño de las 11 licenciatarias de servicios y se gestionaron prórrogas de licencias.

El comunicado señala a su vez la resolución de expedientes históricos vinculados al abastecimiento del Gasoducto Patagónico, con colaboración de YPF, Pan American Energy, Camuzzi Gas del Sur S.A. y gobiernos provinciales. También se regularizó la tramitación de 442 expedientes sancionatorios de años anteriores e iniciaron 605 procedimientos sancionatorios nuevos, cifras que exceden el promedio de gestiones previas. Además, se implementó una actualización sistemática de las multas, en función de parámetros de la industria.

Por último, el índice de transparencia del organismo se incrementó del 66 % al 92,6 %, según mediciones de la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, lo que se atribuye en parte a transformaciones en la página web institucional para facilitar el acceso público a la información.

También su gestión trabajó junto a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en iniciativas como la importación de medidores de gas y la presentación transparente de tributos en factura, y se colaboró en la definición e implementación de la política de focalización de subsidios mediante audiencias y consultas públicas.