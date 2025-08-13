El destino del PRO si Álvaro Martínez es candidato por La Libertad Avanza

Si el actual diputado nacional Alvaro Martinez que es del PRO , va como candidato por el Frente La Libertad Avanza , Provincias Unidas echará al partido amarillo de esa alianza, de acuerdo a lo que confirmaron a MDZ. Este domingo 17 de agosto cierra el plazo para definir las candidaturas para las elecciones del 26 de octubre.

El gobernador Alfredo Cornejo contó públicamente este martes 12 que uno de los nombres que suenan como propuesta de los libertarios para ser el tercer candidato de La Libertad Avanza es el de Álvaro Martinez , un hombre que responde a Omar De Marchi, jefe político del PRO de Mendoza.

Pero casi al borde del cierre de listas, el PRO se incorporó a Provincias Unidas , el Frente que encabeza Jorge Difonso y tiene como referentes nacionales a cinco gobernadores entre los que se encuentra Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.

Por eso, si finalmente Martínez va con el Frente La Libertad Avanza que integra el partido del presidente y el oficialista Cambia Mendoza, el PRO se quedaría afuera de Provincias Unidas.

Desde que de que oficializara el Frente La Libertad Avanza, es decir la alianza entre LLA y Cambia Mendoza, Martínez era un nombre que estaba sobre la mesa.El acuerdo incluye que LLA se quedará con el primero, el tercero y el cuarto diputado nacional.

Para el primer lugar lugar quedó para un libertario puro (se especula que sea el mismísimo Facundo Correa Llano, quien ya es diputado nacional y le quedan dos años pero renunciaría a su banca para hacer campaña y reasumir en diciembre, de hecho, este martes 12 Cornejo lo mencionó) y el tercero sería para Martínez.

Como MDZ ha venido contando, Omar De Marchi, quien es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas hizo las gestiones. Martínez es además, parte del bloque La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación desde el comienzo a pesar de ser del PRO.

De hecho, ha intervenido enérgicamente en defensa del gobierno de Javier Milei, como pudo notarse la semana pasada en la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario que salió aprobada y él se opuso con argumentos férreos en defensa del gestión libertaria.

Lo que blanqueó Cornejo sobre Martínez

En medio de esa expectativa, el gobernador Cornejo reiteró que la UCR y LLA acordaron un poder de veto cruzado para los nombres que se propongan para la Legislatura provincial, en caso de que se intente incorporar algún dirigente de marcada trayectoria opositora al Gobierno provincial. El mandatario mendocino reconoció que esa facultad no tiene alcance para la lista de candidatos a diputados nacionales.

En ese sentido, reveló dos posibles nombres que podrían sumarse a la nómina de postulantes al Congreso, en representación del espacio libertario. Uno de ellos los señalados es Álvaro Martínez."Se supone que el diputado nacional suena como candidato en el cupo de los legisladores nacionales para La Libertad Avanza en nuestro acuerdo”, señaló el mandatario.

Sobre el tema, expresó: “En el caso de Álvaro Martínez me comentó la gente de Nación qué opinión tenía yo y no tengo vetos especiales. El tema es que es muy difícil para gente que dice que el límite es Cornejo ir en la lista con la gente de Cornejo”,

La postura de Provincias Unidas

MDZ consultó a Provincias Unidas y los dirigentes fueron categóricos. “La mesa ya planteó esta posibilidad que era un rumor muy fuerte y por lo tanto, decidió que si Martínez es parte de los candidatos a diputados nacionales por el Frente La Libertad Avanza, el PRO no podrá ser parte de Provincias Unidas donde tenemos un proyecto distinto al que encarnan Milei y Cornejo”.

El PRO como partido, se quedó sin la posibilidad de participar de candidaturas nacionales es decir de poner postulantes en esas categorías. La Junta Electoral de Mendoza resolvió a favor su ingreso al frente Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, pero en forma paralela el Juzgado Federal Nº 1 le rechazó la posibilidad de sumarse para las elecciones nacionales.