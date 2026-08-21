El dato económico que analiza la Rosada tras el pedido de Bullrich de "más velocidad en los resultados"

Las últimas cifras del INDEC sobre la actividad económica de junio, que creció 2,7% interanual, encendieron el optimismo en la Casa Rosada, luego del pedido de Patricia Bullrich.

En algunos despachos de la Casa Rosada hubo alivio el jueves por la tarde. Las últimas cifras del INDEC sobre la marcha de la economía encendieron el optimismo, alimentando la posibilidad de que a fin de año la actividad gane velocidad, algo que pidió Patricia Bullrich.

La Rosada espera un repunte económico En particular, fuentes libertarias se refieren a la actividad económica de junio, que anotó un crecimiento de 2,7% respecto al mismo mes de 2025. El desempeño quedó registrado como la segunda mayor suba del año desde marzo, cuando el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) había anotado un incremento del 6,2%.

Y destacaron la medición mensual, que pudo tener un alza con una leve expansión de 0,8% contra mayo. El índice serie-tendencia-ciclo, que descuenta los factores de estacionalidad, creció 0,2%. Con estos números, en el oficialismo creen que se puede comenzar a generar un ciclo expansivo y que termine impactando de manera positiva en los bolsillos de las clases medias y bajas para motorizar el consumo, eje de los reclamos opositores, sindicales y de las organizaciones sociales.

Aunque con una aclaración: en Balcarce 50 hay plena consciencia de que todavía se requieren más logros. En ese sentido, no entran en contradicción con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien pidió “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar. Hay coincidencias en ese análisis.

Bullrich exige agilidad en las medidas Aunque con una explicación: en la gestión libertaria dicen que todas las reformas estructurales que puso en marcha el presidente Javier Milei fueron complejas y con resultados que demandan tiempo. Las desregulaciones o el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) no poseen efectos inmediatos, reflexionaron en la administración libertaria en referentes a dos pilares de la gestión.