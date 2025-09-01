El dardo de Carlos Melconian al Gobierno: "Tenemos un quilombo cambiario ¿Hay que volver al cepo?"

El economista Carlos Melconian advirtió sobre los riesgos del actual régimen económico, criticó la política del Gobierno y señaló que debe rectificar el rumbo.

El economista Carlos Melconian lanzó fuertes críticas a la política económica del Gobierno y advirtió sobre los riesgos de mantener el actual esquema monetario y cambiario. “Déjame tener un nivel de actividad para que el colapso no sea sobre la base de la paz de los cementerios. 80 de tasa, con 25 de inflación, te pasaste de rosca. ¿Qué vivís en Marte? No lo digo, juro que no lo digo para joder”, afirmó.

Melconian cuestionó la falta de claridad en el rumbo financiero de la gestión de Javier Milei. “Yo no sé cuál es la política monetaria del gobierno y a dónde quiere ir. Yo creo que va a tener que rectificar el régimen cambiario el gobierno. ¿Volver a poner Cepo?”, señaló. Y agregó: “Va a tener que rectificar o, si quiere libertad de verdad, que tenga un precio libre de verdad. Jugate, jugate. Son las dos cosas, cualquiera de las dos. O Cepo o Libero”.

Carlos Melconian sobre el cepo cambiario

La irónica frase de Carlos Melconian El expresidente del Banco Nación también fue irónico al analizar las principales promesas de campaña. “De las tres cosas que dijo: 3-0 abajo. Dolarización, Banco Central y Casta”, resumió al evaluar la gestión en materia económica.

En otro tramo, Melconian advirtió sobre las dificultades que enfrentará el Gobierno en el corto y mediano plazo. “Estamos por enfrentar una elección que independientemente del resultado va a dar lugar a lo que se llama el síndrome del tercer año. Que es una cosa que fue letal con los últimos tres gobiernos. Y el tercer fatídico año te puede sacar de la cancha”, subrayó.