El comunicado de HIJOS tras la detención de Liza Rule en el marco de la protesta contra la minería

La agrupación a nivel nacional se hizo eco de la detención de su militante en Mendoza, tras la marcha que se llevó a cabo en el cierre de campaña del Frente de Izquierda.

Liza Rule, la militante de Hijos, fue una de las detenidas tras la marcha del jueves.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad cerró su campaña este jueves con una marcha contra la implementación del proyecto minero San Jorge en la Plaza Independencia. Una movilización que terminó con incidentes y la detención de dos militantes: Liza Rule y Martín Iglesias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LautaroJimenezB/status/1981510473528070647?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981510473528070647%7Ctwgr%5Ee22922b195b3ea1938ffe11ee3bf46f8d2152cf8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fpolitica%2Fel-fit-u-cerro-la-campana-la-plaza-independencia-y-los-candidatos-terminaron-medio-disturbios-n1368738&partner=&hide_thread=false #Urgente La Policía de Cornejo reprimió y detuvo ilegalmente a manifestantes durante una protesta pacífica contra la Minería contaminante en #Mendoza. Entre los detenidos está Lisa Rule del PTS. Tambien gasearon a nuestra candidata Micaela Blanco Minoli. Una verdadera dictadura. pic.twitter.com/A0ApJkogss — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 23, 2025 Según relató la candidata a diputada nacional, Micaela Blanco Minoli, los manifestantes se cruzaron con la policía cuando intentaban cruzar desde la Legislatura hacia la Plaza Independencia para continuar con la marcha. "La Policía de Cornejo reprimió y detuvo ilegalmente a manifestantes durante una protesta pacífica contra la minería contaminante en Mendoza. Entre los detenidos está Lisa Rule del PTS. También gasearon a nuestra candidata Micaela Blanco Minoli. Una verdadera dictadura", denunció Jiménez en su cuenta de “X”.

Desde el FIT-U denunciaron que Lisa Rule se encuentra en la comisaría 7ma mientras que Martín Iglesias está alojado en el Polo Judicial. Ambos sin imputación formal. Mientras tanto, se supo que la primera, de profesión bailarina, es militante de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). La misma que este sábado por la tarde se manifestó con un comunicado.

El comunicado de Hijos "Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. exigimos la inmediata liberación y el cese de la persecución judicial contra Liza Rule y Martín Iglesias. Repudiamos la represión del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y su práctica habitual de criminalizar a quienes luchan contra la megaminería", comienza el comunicado.

"Defender el agua y todos nuestros recursos naturales no es un delito: es un derecho del pueblo, sobre todo en este contexto de entrega de nuestra soberanía por parte del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel", agregarn.