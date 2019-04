El chofer Centeno aportó un manuscrito con más datos

El remisero Oscar Centeno aportó un manuscrito con más información sobre la causa por los cuadernos de la corrupción, al ser trasladado a los tribunales federales de Retiro para mantener una reunión con su defensor oficial, Gustavo Kollman.

Centeno arribó a primera hora de la mañana a la sede de la defensoría oficial en los tribunales federales de Retiro y aportó una nota manuscrita que quiere entregarle al juez del caso, Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, explicaron fuentes judiciales.

Ante este trámite judicial, fue trasladado al encuentro con su defensor por sus custodios.

Según explicaron a la agencia de noticias Télam fuentes de la causa, Centeno "sigue anotando, envió nuevas anotaciones a su defensor y le dijo que tenía intención de hacer saber esa información al juzgado".

Ante esta situación, la defensa evaluará la información aportada y resolverá si pide una ampliación de la declaración indagatoria para que aporte el escrito al juez y responda preguntas.

Centeno está procesado como miembro de una asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios vinculados a la obra pública en el kirchnerismo.

Es el autor de los ocho cuadernos cuyas copias llegaron a la Justicia y luego se convirtió en imputado colaborador y ratificó su contenido.

El fiscal Stornelli trabaja en un dictamen para pedir la elevación a juicio oral de la parte del caso en la que están procesados Centeno y también la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, además de otros ex funcionarios y empresarios.