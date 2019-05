El brindis y el pedido de "que no financien a los vagos"

A casi una semana del triunfo electoral del peronismo en San Martín, Lavalle, Tunuyán y San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo -en un encuentro con productores vitivinícolas- se cruzó con uno de los ganadores de esa jornada electoral, el intendente de San Martín Jorge Giménez, y también con otros opositores peronistas, como Jorge Tanús y Anabel Fernández Sagasti -quien este sábado criticó a Cornejo por "tener una mirada centralista de Mendoza como si solo nuestra provincia fueran cinco manzanas alrededor de la Casa de Gobierno".

En lo que iba a ser un discurso destinado a la concurrencia cercana a las 2 mil personas en Bodega Toro de San Martín -en lo que fue el almuerzo del fin de cosecha, con la asistencia de la ministra de Hacienda y Finanzas, Paula Allasino, y a quien impulsa como "sucesor" para gobernar la provincia, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suarez- , el gobernador de Mendoza -que no tiene la posibilidad de ser reelecto- envió a la oposición un mensaje "en tiempo real", es decir, apuntando al discurso de la campaña electoral: que den precisiones -y no generalidades- de lo que van a hacer:

Almuerzo FECOVITA

"Hoy Vialidad provincial está reparando y restableciendo caminos y haciendo nuevos porque hemos equilibrado el presupuesto de la provincia y hemos puesto el Estado en orden”.

"Basta del Estado que alimenta vagos y perjudica al que trabaja y genera riquezas. Por eso nosotros, a la par de que bajamos impuestos, hicimos más eficiente el gasto del Estado”.

“No vaya a ser cosa que ustedes estén distraídos y con la producción y el trabajo de ustedes vengan otros gobiernos que financien a los vagos, a los que viven del Estado y no viven de producir. Por eso en toda esta época electoral díganle a los dirigentes que rindan cuentas, que digan qué van a hacer con la plata de ustedes. Pídanle que sean precisos en sus propuestas y no generalidades”.

“Mi gobierno a la par de que ha bajado impuestos ha hecho más eficiente el gasto del Estado y ha sostenido la salud, la educación y la seguridad. También ha bajado impuestos. Y el próximo gobierno deberá seguir bajando impuestos y explicándole a cada uno de los mendocinos cada una de sus propuestas y cómo las va a financiar”.

Imagen: Prensa de Gobierno de Mendoza

“Que no le cuenten la historia del chancho gordo que pesa poco. Si se bajan los impuestos hay que ser más eficientes con los gastos del Estado".